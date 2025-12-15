Στην εκδήλωση φωταγώγησης χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Ψυχικό, βρέθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς και στην απομάκρυνση της γενικής διευθύντριας, Σύνθιας Σάπικα, από την ΕΡΤ3.

«Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά σημαίνουν οικογένεια, αγάπη και φροντίδα. Εδώ και περίπου έναν χρόνο, με απόφαση του πρωθυπουργού, θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα, είμαι όσο μπορώ κοντά σε κάθε περιοχή και γειτονιά», είπε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Να βγουν όλα στο φως και να πηγαίνουν γρήγορα στον εισαγγελέα. Είμαστε μία κυβέρνηση που προσπαθεί να δώσει από τα λεφτά που υπάρχουν και όχι από αυτά που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Οι αγρότες να σκεφτούν ότι είμαστε κοντά τους, έχουν γίνει πράγματα, χρειάζονται περισσότερα, αλλά δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείται η κοινωνία».

Για την απομάκρυνση της κ. Σάπικα από την ΕΡΤ3, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε: «Ήταν μια απόφαση της διοίκησης της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ λειτουργεί με όρους σύγχρονης εταιρείας. Έχει δυναμώσει η ΕΡΤ3 και θα στηριχθεί με περαιτέρω προσωπικό. Δεν είμαστε εδώ για να καπελώσουμε την κάθε διοίκηση, αλλά για να την στηρίξουμε χωρίς να ακυρώνουμε το έργο κάθε ανθρώπου. Τα προηγούμενα χρόνια η ΕΡΤ παρέπεμπε σε Βόρεια Κορέα, τώρα πλέον είναι ένα σύγχρονο κανάλι. Και το πρώτο κανάλι σε αξιοπιστία, σύμφωνα με το Reuters».