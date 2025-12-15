Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στον Εύοσμο, όταν ένα μικρό αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του μέσα στο κέντρο της πόλης. Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα να το κυνηγήσουν, ενώ περίπου τέσσερις άνδρες της αστυνομίας προσπαθούσαν να το ελέγξουν.

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν, φαίνεται αστυνομικός να γλιστράει κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να ακινητοποιήσει το ζώο. Σε άλλο βίντεο, το αγριογούρουνο φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί μέσα σε ένα σχολείο της περιοχής, αφού κινητοποιήθηκαν τόσο η δημοτική υπηρεσία όσο και η δασική υπηρεσία.

Το μικρό ζώο, εμφανώς φοβισμένο, τελικά τοποθετήθηκε σε ειδική παγίδα και στο σχολείο κατάφεραν να το βάλουν σε κλουβί. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

