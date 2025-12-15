Στα 37 του χρόνια, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, διάδοχος του θρόνου και Πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας, έχει ήδη καταφέρει να αφήσει το στίγμα του σε πολιτικό, κοινωνικό και αθλητικό επίπεδο. Με περιουσία που εκτιμάται σε 300 δισ. ευρώ, ο πρίγκιπας δεν είναι μόνο ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο, είναι και ένας ηγέτης που προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη χώρα του σε έναν κόσμο που αλλάζει. Οι μεταρρυθμίσεις του στα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ήδη φέρει την αλλαγή: γυναίκες που πριν δεν είχαν πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα, τώρα μπορούν να παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες, να οδηγούν και να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει γίνει κεντρικός κόμβος των παγκόσμιων σπορ. Αγώνες μποξ, Formula 1 και η ανανεωμένη Saudi Pro League έχουν φέρει στα γήπεδα της χώρας αστέρες από όλη την Ευρώπη, προσελκυσμένοι από τις εξαιρετικά υψηλές απολαβές. Ο πιο ηχηρός μεταγραφικός θόρυβος ήταν φυσικά ο ερχομός του Κριστιάνο στην Αλ Νασρ, με ετήσιες απολαβές ύψους 200 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο συμβόλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η φιλοδοξία του όμως δεν περιορίζεται στην αγορά παικτών. Τις τελευταίες εβδομάδες, φήμες τον φέρουν να εξετάζει την εξαγορά ενός εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, πιθανότατα της Μπαρτσελόνα, με προσφορά που αγγίζει τα 10 δισ. ευρώ. Ο σύλλογος, τρίτος σε αξία παγκοσμίως, διαθέτει υψηλά έσοδα αλλά και σημαντικά χρέη, ενώ η ιδιοκτησία του ανήκει στα μέλη, γεγονός που καθιστά μια πλήρη ξένη εξαγορά ιδιαίτερα περίπλοκη. Παρ’ όλα αυτά, η κίνηση αποδεικνύει τη διάθεση του πρίγκιπα να αφήσει το αποτύπωμά του και στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Με τη «Μπάρτσα» να έχει χρέη που φτάνουν στα 2,5 δισ. ευρώ, τα χρήματα θα έλυναν όλα τα οικονομικά προβλήματα, μένει να φανεί όμως κατά πόσο είναι εφικτό να αγοράσει όντως τον σύλλογο.

Η προσωπική ζωή του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είναι εξίσου εντυπωσιακή όσο και οι επιχειρηματικές του φιλοδοξίες. Ιδιοκτήτης του Chateau Louis XIV, κοντά στο Βερσάλ, με χρυσές πόρτες, πισίνες, υπόγεια ενυδρεία και κελάρι κρασιών, και ενός από τα πιο ακριβά γιοτ στον κόσμο, αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ, που διαθέτει χώρο για υποβρύχιο, ο πρίγκιπας ζει σε έναν κόσμο πολυτέλειας που λίγοι μπορούν να φανταστούν. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η αγορά του διάσημου πίνακα του Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, έναντι 389 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ πολιτικής, σπορ και πολυτελείας, ο Μπιν Σαλμάν συνδυάζει φιλοδοξίες που φτάνουν από τις μεταρρυθμίσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι την κορυφή των ποδοσφαιρικών συμβολαίων και την αγορά εμβληματικών συλλόγων. Στην εποχή του, λίγοι ηγέτες μπορούν να συνδυάσουν τόσο έντονα την εξουσία, την επιρροή και τα προσωπικά πάθη και κανείς δεν το κάνει με τόσο εντυπωσιακό τρόπο.