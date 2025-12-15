Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια (16/12, 21:15) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο να αφήσει πίσω τις δύο συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες από τον Ερυθρό Αστέρα και την Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αγωνιστεί χωρίς τους Τάισον Γουόρντ, Σακίλ ΜακΚίσικ και τον νεοαποκτηθέντα Μόντε Μόρις. Ο ΜακΚίσικ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον προσαγωγό, ενώ ο Γουόρντ αντιμετωπίζει οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου. Όσον αφορά τον Μόρις, ο Αμερικανός πρώην NBAer θα περάσει από εργομετρικά την Τετάρτη 17/12 για να εκτιμηθεί η αγωνιστική του κατάσταση πριν μπει στις προπονήσεις της ομάδας.

Όπως δήλωσε ο Μπαρτζώκας: «Ο ΜακΚίσικ και ο Γουόρντ είναι εκτός. Ο Μόρις δεν θα παίξει. Την Τετάρτη θα κάνει εργομετρικά και θα δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Μετά θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις και θα αποφασίσουμε πότε θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί».

Η αναμέτρηση με τη Βαλένθια είναι κομβική για τον Ολυμπιακό, που θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να συνεχίσει τη μάχη για υψηλές θέσεις στην EuroLeague, παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει.