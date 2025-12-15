Ραντεβού, προκειμένου να λύσουν διαφορές, έδωσαν τρεις άνδρες στην Πάτρα, με τους δύο να έχουν μαζί τους ένα όπλο και ένα ρόπαλο, ενώ ο τρίτος εμβόλισε με το αυτοκίνητό του τη μηχανή στην οποία επέβαιναν οι άλλοι δύο.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής και αποτέλεσμα ήταν ο ένας από τους δύο αναβάτες να τραυματιστεί στο πόδι και ο δεύτερος να τραπεί σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία. Εκεί εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άτομα, ενώ περισυνέλεξαν και κατέσχεσαν ένα μεταλλικό ρόπαλο. Στη συνέχεια, συνελήφθη και ο καταγγέλλων, αφού οδήγησε τους αστυνομικούς σε οικόπεδο στο οποίο είχε κρύψει ένα όπλο τύπου Τοκάρεφ.

Μετά τις συλλήψεις, σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, λόγω προσωπικών διαφορών, οι δύο κατηγορούμενοι, επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα, συναντήθηκαν με τον τρίτο κατηγορούμενο και με τη χρήση ρόπαλου και πυροβόλου όπλου, απείλησαν τον τελευταίο, ο οποίος, φοβούμενος για τη σωματική του ακεραιότητα, εμβόλισε τη μοτοσικλέτα με το όχημά του, τραυματίζοντας στο πόδι τον έναν επιβαίνοντα – συλληφθέντα και τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους, ενώ περισυνέλεξαν και κατέσχεσαν ένα μεταλλικό ρόπαλο.

Ο τρίτος κατηγορούμενος κατήγγειλε το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς σημείο σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Πάτρας, όπου είχε αποκρύψει ένα πυροβόλο όπλο και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν κοντά στον τόπο του περιστατικού, καθώς και σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Πάτρας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

-1- πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε τρία φυσίγγια

-1- περιλαίμιο τύπου «full-face»

-3- φυσίγγια

-1- σακίδιο μέσης και γάντια εργασίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.