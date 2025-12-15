Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15/12 στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα μηχανάκι, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να καταλήξει στο οδόστρωμα τραυματισμένος.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός του αγροτικού οχήματος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και προσπάθησε μάλιστα να φύγει κάποια στιγμή από τον τόπο του ατυχήματος, αλλά τον σταμάτησαν περαστικοί.

Στο σημείο έφτασε η Τροχαία Χανίων, που οδήγησε τον οδηγό του αγροτικού στο αστυνομικό μέγαρο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον αναβάτη του δικύκλου.