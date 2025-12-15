Στα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Τσίπρα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, «μάλλον από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας είναι η ανάλυση, έχει παράρτημα εδώ. Αμετανόητοι οι σύμβουλοι του κ. Τσίπρα και το Ινστιτούτο του. Ήμασταν 27οι σε ρυθμούς ανάπτυξης και τώρα έχουμε διπλάσιους ρυθμούς. Δημιουργήθηκαν 500.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Κάποιοι είναι οικονομικά αναλφάβητοι ή τους παριστάνουν. Εκείνοι επέβαλαν 30 φόρους και εμείς μειώσαμε 83. Επενδύσεις αύξηση 96% και στην ευρωζώνη 5%. Χρέος έχουμε τη μεγαλύτερη ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη».

«Στο διαθέσιμο εισόδημα λέει ότι ήμασταν στο 61% και τώρα στο 70%. Άρα συγκλίνουμε ή όχι τα χρόνια που κυβερνήσαμε εμείς; Η λέξη κλειδί είναι σύγκλιση. Μην παίζουν με τα νεύρα των ανθρώπων. Κάνουν λαθροχειρία. Συγκρίνουν χρόνια φοβερών εισαγόμενων κρίσεων με χρόνια απόλυτης ανάπτυξης. Αν τις πληθωριστικές πιέσεις τις περνούσαμε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ με Βαρουφάκη δεν ξέρω τι θα γινόταν», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, κληθείς να απαντήσει στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ για συμψηφισμό επισήμανε: «Να κοιταχτεί στον καθρέφτη το ΠΑΣΟΚ όταν μιλάει για συμψηφισμό. Εδώ έχουμε ένα από τα 400.000 ανενεργά μέλη της ΝΔ και η περίπτωση είναι όπου ο κ. Ανδρουλάκης πήγε και τον πάντρεψε και στάθηκε δίπλα του. Εγώ δεν πιστεύω στην ευθύνη της κουμπαριάς. Αλλά αν θυμάμαι καλά πριν από λίγες ημέρες με αυτή την απαράδεκτη τακτική πολιτεύθηκε στη Βουλή ο κ. Ανδρουλάκης και είπε και ψέματα. Ο κ. Ανδρουλάκης έπεσε στην παγίδα του κουμπάρου. Δημιούργησε αφήγημα της ευθύνης της κουμπαριάς. Να σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να μιμείται τα υπόλοιπα κόμματα».