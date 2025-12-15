Ένας Κινέζος δισεκατομμυριούχος, ο Σου Μπο, φέρεται να έχει αποκτήσει περισσότερα από 100 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω πρακτορείων παρένθετης μητρότητας, με σκοπό να δημιουργήσει μια τεράστια οικογενειακή δυναστεία. Ο 48χρονος ιδρυτής της εταιρείας online gaming Duoyi αυτοαποκαλείται «πρώτος πατέρας της Κίνας» και, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιβεβαιώθηκαν από την Wall Street Journal, έχει θέσει ως στόχο να αποκτήσει τουλάχιστον «50 υψηλής ποιότητας γιους».

Η ιστορία προκάλεσε θύελλα από σχόλια στα κινεζικά social media, όταν η πρώην σύντροφός του αποκάλυψε ότι ο Σου έχει πάνω από 300 παιδιά, από τα οποία η ίδια φρόντιζε τα 11 για αρκετά χρόνια. «Αυτός ο αριθμός μπορεί ακόμη να μην έχει εκτιμηθεί σωστά, αλλά σίγουρα δεν είναι υπερβολικός», ανέφερε η Τανγκ Τζινγκ, η πρώην σύντροφός του, σε ανάρτησή της στις 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την India Times.

Το ζευγάρι βρίσκεται τώρα σε διαμάχη για την κηδεμονία που αφορά δύο κόρες τους, με τον Σου να ισχυρίζεται ότι η πρώην σύντροφός του του οφείλει εκατομμύρια δολάρια για τα έξοδα που κάλυψε όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς όμως να διαψεύδει τα δημοσιεύματά της ότι έχει εκατοντάδες παιδιά.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε το 2022 από λογαριασμό συνδεδεμένο με τον Σου, φαίνονται δεκάδες αγόρια σε μια έπαυλη να σηκώνονται από τις καρέκλες τους και να τρέχουν προς την κάμερα φωνάζοντας «Μπαμπά!» στα κινεζικά, ενώ η λεζάντα γράφει: «Φανταστείτε μωρά να τρέχουν προς εσάς. Πώς νιώθετε; Εκτός από τους αγαπημένους σας, τι είναι πιο χαριτωμένο από τα παιδιά;».

Ένας εκπρόσωπος της Duoyi δήλωσε στην Journal ότι «πολλά από όσα έχουν περιγραφεί δεν είναι αληθή», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες. Η φιλοδοξία του Σου να δημιουργήσει οικογενειακή δυναστεία φαίνεται να έχει εμπνευστεί από τις φήμες για τον Έλον Μασκ, που φέρεται να πρόσφερε σπέρμα σε φίλους και συγγενείς για να αυξήσει τη γενεαλογική του γραμμή, κάτι που ο ίδιος ο Μασκ έχει αρνηθεί.

Chinese gaming billionaire reportedly sires more than 100 surrogate kids in US, hopes they’ll marry Elon Musk’s children https://t.co/c7XwJhZtJU pic.twitter.com/uUlhxDuDgn — New York Post (@nypost) December 14, 2025

Στο Weibo, ο Σου έχει αναρτήσει ότι ελπίζει πως τα παιδιά του θα παντρευτούν κάποια μέρα τα παιδιά του Μασκ. Το καλοκαίρι του 2023, ένας δικαστής στην Καλιφόρνια χειρίστηκε αιτήσεις του Σου για γονικά δικαιώματα τεσσάρων αγέννητων παιδιών, καθώς και άλλων τουλάχιστον οκτώ παιδιών που απέκτησε μέσω παρένθετων μητέρων. Ο δικαστής απέρριψε την αίτηση, αφήνοντας τα αγέννητα παιδιά σε νομική αβεβαιότητα και φέρνοντας στο φως τη βιομηχανία παρένθετης μητρότητας που βοηθά πλούσιους Κινέζους επιχειρηματίες να αποκτήσουν παιδιά γεννημένα στην Αμερική.

Ο Σου δήλωσε ότι σχεδιάζει να μεταφέρει τα παιδιά του στην Κίνα σύντομα, αν και μέχρι στιγμής δεν τα έχει συναντήσει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και συζητήσεις για τα ηθικά και νομικά ζητήματα της παρένθετης μητρότητας σε διεθνές επίπεδο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.