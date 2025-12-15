Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι η συγκέντρωση των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας στην κεντρική πλατεία Λάρισας, με αφορμή τη σημερινή, εξ αναβολής, εκδίκαση στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας δύο αγροτών, οι οποίοι κατηγορούνται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Αγρότες παραμένουν στην πλατεία, με τη συμβολική παρουσία τρακτέρ, εκφράζοντας αλληλεγγύη στους συναδέλφους τους που οδηγούνται σήμερα στο δικαστήριο, ενώ αναμένουν την απόφαση της έδρας. Παράλληλα, ζητούν να σταματήσει η ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και να αποσυρθούν οι διώξεις σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στις κλιμακούμενες δράσεις των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση του αγώνα και της πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.