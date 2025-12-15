Χθες πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το fundraising event της Axion Hellas, σηματοδοτώντας μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον οργανισμό και το έργο που επιτελεί σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Milos London, μέσα σε μια ζεστή, εορταστική ατμόσφαιρα, με τη συγκινητική συμμετοχή Ελλήνων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και πολλών φιλελλήνων υποστηρικτών.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η παρουσία ανθρώπων από τον επιχειρηματικό και ναυτιλιακό χώρο, καθώς και η συμμετοχή μελών της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας, τιμώντας με την παρουσία τους τον πρίγκιπα Νικόλαο, ειδικό σύμβουλο της Axion Hellas.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Prince Michael of Kent, η Πριγκίπισσα Θεοδώρα με τον σύζυγό της Matthew Cooper, ο Πρίγκιπας Φίλιππος με τη πριγκίπισσα Nina, ο Prince Francesco Moncada και η Princess Francesco Moncada, καθώς και ο Prince Rostislav of Russia με τη σύζυγό του και τον γιο τους.

Η ατμόσφαιρα της βραδιάς συνδύασε την ελληνική φιλοξενία με το πνεύμα των Χριστουγέννων, δημιουργώντας έναν χώρο συγκίνησης, προσφοράς και ενότητας. Η υποστήριξη του κοινού συνέβαλε ουσιαστικά στο εξαιρετικό αποτέλεσμα του πρώτου αυτού fundraising event στο Λονδίνο.

Η Axion Hellas εδώ και χρόνια ταξιδεύει στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, προσφέροντας δωρεάν ιατρική φροντίδα, εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές δράσεις και έργα υποδομής που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με την αφοσίωση των εθελοντών και τη στήριξη των δωρητών, ο οργανισμός συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους και κοινότητες σε ένα δίκτυο προσφοράς που απλώνεται σε όλη τη χώρα.