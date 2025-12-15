Ο Αχμέντ αλ Αχμέντ, ο περαστικός που αφοπλίσε έναν από τους δράστες κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία στο Σίδνεϊ, ενήργησε από «καθαρή συνείδηση και ανθρωπιά», λέει η οικογένειά του.

Ο πατέρας του, Μοχάμεντ Φατέχ αλ Αχμέντ, είπε ότι ο γιος του δεν δίστασε όταν είδε ανθρώπους να δέχονται επίθεση.

«Ο Αχμέντ καθοδηγήθηκε από τα συναισθήματά του, τη συνείδησή του και την ανθρωπιά του όταν έσπευσε μπροστά, σταμάτησε τον ένοπλο και άρπαξε το όπλο του», είπε, μιλώντας στο BBC News Arabic.

Ο πατέρας του πρόσθεσε ότι ο Αχμέντ βρισκόταν κοντά «κατά τύχη», καθώς είχε βγει για καφέ με έναν φίλο, όταν βρέθηκε μπροστά στην επίθεση.

Σταθερή η κατάσταση του «ήρωα» που πήρε το όπλο του δράστη

«Είδε τα θύματα, το αίμα, γυναίκες και παιδιά ξαπλωμένα στον δρόμο, και τότε ενήργησε», είπε ο πατέρας του.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η κατάσταση του Αχμέντ είναι σταθερή και περιμένει περαιτέρω ιατρική φροντίδα για τα τραύματα από πυροβολισμούς στον ώμο και το χέρι που υπέστη κατά την επίθεση.

Στη Συρία, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Αχμέντ, ο θείος του, Μοχάμεντ Αχμέντ αλ Αχμέντ, είπε στο BBC Arabic ότι η οικογένεια ένιωσε τεράστια περηφάνια.

«Μας έκανε περήφανους, το χωριό μας, τη Συρία, όλους τους Μουσουλμάνους και ολόκληρο τον κόσμο», λέει.

Ο πρωθυπουργός της Νότιας Νέας Ουαλίας έγραψε στο Facebook, κάτω από μια φωτογραφία που δημοσίευσε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Αχμέντ:

«Ο Αχμέντ είναι ένας πραγματικός ήρωας. Χθες το βράδυ, η απίστευτη γενναιότητά του έσωσε αναμφίβολα αμέτρητες ζωές, όταν αφόπλισε έναν τρομοκράτη, διακινδυνεύοντας τη ζωή του.

Ήταν τιμή μου να περάσω λίγο χρόνο μαζί του και να του μεταφέρω τις ευχαριστίες των κατοίκων της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είχαν χαθεί περισσότερες ζωές αν δεν ήταν η ανιδιοτελής γενναιότητα του Αχμέντ.

Σ’ ευχαριστούμε, Αχμέντ».