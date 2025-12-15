Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του 1ου Συνεδρίου της «Φωνής Λογικής», με τη σχετική ανακοίνωση του κόμματος να κάνει λόγο για «ένα Συνέδριο που γράφει ιστορία».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το συνέδριο εξέλεξε ομόφωνα πρόεδρο της «Φωνής Λογικής» την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ψήφισε το Καταστατικό του κόμματος και ενέκρινε το κείμενο Θέσεων και Αρχών, «θέτοντας στέρεες βάσεις για το πολιτικό μας μέλλον και το εθνικό μας καθήκον».

«Με απόλυτη τάξη και διαφάνεια ολοκληρώθηκαν και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των 70 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, με τα επίσημα αποτελέσματα να εγκρίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Οι εργασίες του Συνεδρίου κορυφώθηκαν με την καταπληκτική ομιλία της προέδρου, μέσα σε ένα κλίμα ενθουσιασμού, πίστης και αποφασιστικότητας. Ένα κλίμα που γέννησε ελπίδα και έστειλε προς κάθε κατεύθυνση ένα ηχηρό μήνυμα νίκης, ενότητας και πολιτικής ανατροπής», επισημαίνεται ακόμη στην ανακοίνωση.

«Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ γεννήθηκε από την ανάγκη. Μεγάλωσε με την πίστη. Και από σήμερα, προχωρά ακόμα πιο δυνατά με πυξίδα την αγάπη για την Πατρίδα και τα παιδιά μας», καταλήγει.