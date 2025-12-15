Για μια ακόμη φορά μετατίθεται η εφαρμογή του συστήματος του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, με τον νέο χρονικό ορίζοντα να τοποθετείται πλέον μετά το 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθυστέρηση συνδέεται κυρίως με τις διαδικασίες αξιολόγησης, παραγωγής και εκτύπωσης των νέων διδακτικών βιβλίων, οι οποίες αποδεικνύονται πιο χρονοβόρες από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί. Πρόκειται, ωστόσο, για μια μεταρρύθμιση που έχει χαρακτηριστεί κομβικής σημασίας για την αλλαγή της φιλοσοφίας της διδασκαλίας στη χώρα, αλλά μέχρι σήμερα παραμένει σε στάδιο προετοιμασίας.

Το σύστημα του πολλαπλού βιβλίου έρχεται να αλλάξει ένα βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής εκπαίδευσης: το γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες κάθε μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά από ένα και μοναδικό σχολικό βιβλίο, το οποίο είναι ίδιο για όλους τους μαθητές και όλους τους εκπαιδευτικούς. Με το νέο μοντέλο, για κάθε μάθημα θα υπάρχουν περισσότερα από ένα εγκεκριμένα βιβλία, τα οποία θα έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από αυτά, ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιλέγει ποιο βιβλίο θεωρεί πιο κατάλληλο για την τάξη του, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, το επίπεδό τους και τον τρόπο διδασκαλίας που επιθυμεί να ακολουθήσει.

Παράλληλα, όλα τα εγκεκριμένα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή μέσα από μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν στην τάξη χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο βιβλίο, οι μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και στα υπόλοιπα, είτε για συμπληρωματική μελέτη είτε για επιπλέον εξάσκηση. Σημειωτέον πως, όπως διαβεβαιώνουν και από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το πολλαπλό βιβλίο δεν καταργεί τον δωρεάν χαρακτήρα των σχολικών εγχειριδίων, αλλά επιδιώκει να προσφέρει περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία στη διδασκαλία.

Η απόφαση για την εισαγωγή του συστήματος είχε ληφθεί κατά την προηγούμενη κυβερνητική θητεία και η επίσημη έναρξη της διαδικασίας έγινε την άνοιξη του 2023. Τότε ξεκίνησε η πρόσκληση προς εκδότες και συγγραφικές ομάδες για την κατάθεση νέων διδακτικών πακέτων, τα οποία θα αντικαθιστούσαν σταδιακά το μοντέλο του ενός και μοναδικού σχολικού βιβλίου. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την υποβολή, την αξιολόγηση και την τελική έγκριση των βιβλίων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στην πορεία, ωστόσο, δόθηκαν παρατάσεις στους εκδότες, καθώς η συγγραφή και προσαρμογή των βιβλίων στις νέες προδιαγραφές αποδείχθηκε πιο απαιτητική. Η τελική προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων μετακινήθηκε για τον Σεπτέμβριο του 2024, με στόχο τα βιβλία να είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στους εκπαιδευτικούς από το σχολικό έτος 2025 – 2026, το επόμενο δηλαδή. Σε αυτό το στάδιο, οι διδάσκοντες θα κληθούν να μελετήσουν το υλικό, να διατυπώσουν παρατηρήσεις και, στη συνέχεια, να επιλέξουν ποιο βιβλίο θα χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους.

Ωστόσο, το επόμενο και πιο κρίσιμο βήμα είναι η εκτύπωση και διανομή των βιβλίων στους μαθητές. Ο οργανισμός που έχει την ευθύνη για αυτή τη διαδικασία, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», χρειάζεται να έχει στα χέρια του τα τελικά βιβλία αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η προμήθεια χαρτιού, οι διαγωνισμοί και η ίδια η εκτύπωση απαιτούν χρόνο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την τήρηση των αρχικών προθεσμιών.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη εμπόδιο αφορά τον αριθμό των διαθέσιμων βιβλίων ανά μάθημα. Για να λειτουργήσει ουσιαστικά το σύστημα του πολλαπλού βιβλίου, απαιτούνται τουλάχιστον δύο διαφορετικές εγκεκριμένες προτάσεις για κάθε μάθημα. Μέχρι στιγμής, όμως, υπάρχουν μαθήματα για τα οποία δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση, αλλά και άλλα στα οποία υπάρχει μόνο μία. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική επιλογή για τον εκπαιδευτικό, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση του νέου συστήματος.

Με αυτά τα δεδομένα, παρότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε δεκάδες ψηφιακά διδακτικά πακέτα από το 2025 – 2026, η ένταξη των νέων βιβλίων στην καθημερινή σχολική πράξη με έντυπη μορφή μετατίθεται για αργότερα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον επικρατέστερο σχεδιασμό, τα πρώτα βιβλία του πολλαπλού συστήματος αναμένεται να φτάσουν στα χέρια των μαθητών από το σχολικό έτος 2027 – 2028.