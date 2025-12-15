Οι αγώνες σε Premier League, Serie A και La Liga ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (15/12).

Στην Αγγλία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Μπόρνμουθ, στην Ιταλία κοντράρονται οι Ρόμα και Κόμο ενώ στην Ισπανία έχουμε το Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 Χάντμπολ γυναικών

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Λαύριο EliteLeague

20:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Σάντα Κλάρα Liga Portugal

21:30 Novasports Start Καστεγιόν – Μιράντες Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Κόμο Serie A

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ Premier League

22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Ντέρμπι EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Εστρέλα Liga Portugal