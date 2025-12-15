Με έναν τρόπο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις, ένας άνδρας που δηλώνει πως είναι ο «Προφήτης Ιερεμίας» επέλεξε να αποχαιρετήσει τη μητέρα του με μια τελετή που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Η γυναίκα, ηλικίας 104 ετών, ενταφιάστηκε σε μέσα φέρετρο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κατασκευασμένο από μασίφ χρυσό και η αξία του ξεπερνά τις 105.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 90.000 ευρώ.

Το χρυσό φέρετρο περιστρεφόταν μέσα στη λευκή νεκροφόρα, σε μια κίνηση που εκλήφθηκε ως επίδειξη πλούτου από τον αυτοαποκαλούμενο «προφήτη». Τη μεταφορά της σορού ανέλαβαν άνδρες ντυμένοι με λευκές στολές.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία Μπαγιέλσα της Νιγηρίας και εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια φτωχών κατοίκων της περιοχής.