Με έναν τρόπο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις, ένας άνδρας που δηλώνει πως είναι ο «Προφήτης Ιερεμίας» επέλεξε να αποχαιρετήσει τη μητέρα του με μια τελετή που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Η γυναίκα, ηλικίας 104 ετών, ενταφιάστηκε σε μέσα φέρετρο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κατασκευασμένο από μασίφ χρυσό και η αξία του ξεπερνά τις 105.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 90.000 ευρώ.

Late Mama Asetu Fufeyin, Prophet Jeremiah’s mother was laid to rest at his country home in Aleibiri, Bayelsa State.



Mama lived a fulfilled life and died at the age of 104. Awa la'gbeyin arugbo wa🙏 pic.twitter.com/MoAdkTjn0L — Abdulbaqy Mólàárà 🧸🤎 (@miskayofficial) December 13, 2025

Το χρυσό φέρετρο περιστρεφόταν μέσα στη λευκή νεκροφόρα, σε μια κίνηση που εκλήφθηκε ως επίδειξη πλούτου από τον αυτοαποκαλούμενο «προφήτη». Τη μεταφορά της σορού ανέλαβαν άνδρες ντυμένοι με λευκές στολές.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία Μπαγιέλσα της Νιγηρίας και εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια φτωχών κατοίκων της περιοχής.