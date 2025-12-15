Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ αποφάσισε να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Κρουζέιρο, βάζοντας τέλος στη συνεργασία του με τον βραζιλιάνικο σύλλογο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ο 51χρονος Πορτογάλος προπονητής, ο οποίος είχε περάσει και από τον πάγκο του Ολυμπιακού στο διάστημα Ιουλίου 2012 – Ιανουαρίου 2013, κατέληξε σε αυτή την απόφαση, καθώς δεν επιθυμεί πλέον να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα.

Η επίσημη ανακοίνωση του «διαζυγίου» με την Κρουζέιρο αναμένεται εντός της ημέρας, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι ο Ίβηρας τεχνικός είχε λάβει την τελική του απόφαση εδώ και αρκετές ημέρες. Ήδη, μάλιστα, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας, με τον Τίτε να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως το φαβορί για τη διαδοχή.

Η διοίκηση της Κρουζέιρο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Ζαρντίμ σήμερα, Δευτέρα (15/12), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι λεπτομέρειες και να επισημοποιηθεί η αποχώρησή του. Η πρωτοβουλία ανήκει στον ίδιο τον προπονητή, ο οποίος έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αποσυρθεί από τους πάγκους από το 2026 και έπειτα, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το τέλος της επόμενης σεζόν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, στενοί συνεργάτες του αλλά και ορισμένοι ποδοσφαιριστές της ομάδας ήταν ενήμεροι για τις σκέψεις του, αν και ο ίδιος είχε επιλέξει να τις κοινοποιήσει μόνο στη διοίκηση. Παρέμενε διακριτικός στο θέμα, ώστε να μη διαταραχθεί η συγκέντρωση ενόψει του Κυπέλλου Βραζιλίας.

Το πρωί της Κυριακής, ο Ζαρντίμ συναντήθηκε στο ξενοδοχείο της Κρουζέιρο με τον επιχειρηματία Πάουλο Πιτομπέιρα, ο οποίος είχε συμβάλει στην έλευσή του στη Βραζιλία. Μετά από εκτενή συζήτηση, εκφράστηκε η ελπίδα ότι ενδεχόμενη κατάκτηση του Κυπέλλου Βραζιλίας θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε αλλαγή στάσης.