Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, έτοιμος να ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Μια κίνηση που δείχνει κατεύθυνση, όμως, δεν αρκεί.

Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να μείνει πραγματικά μέσα στο παιχνίδι του τίτλου, ο Ιανουάριος δεν μπορεί να είναι μήνας… μπαλωμάτων. Δεν είναι περίοδος διαχείρισης. Επί της ουσίας, χρειάζονται τρεις Ζαφείρηδες. Ένα φορ. Ένα στόπερ. Ένα εξτρέμ. Η ήττα από τον Ατρόμητο δεν χρειάζεται βαθιά ανάλυση. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε χωρίς ενέργεια, χωρίς ένταση, χωρίς απειλή.

Ενενήντα λεπτά ακίνδυνος. Αυτό που φάνηκε πιο καθαρά από οτιδήποτε άλλο είναι το πόσο λείπει ο Γιώργος Γιακουμάκης. Όχι μόνο για τα γκολ. Για την ενέργεια. Το πάθος. Τις κινήσεις χωρίς μπάλα. Είναι ο παίκτης που ανοίγει διαδρόμους, που παρασύρει Τάισον και Ντέλια, που δεν περιμένει τη μπάλα στα πόδια. Σε αντίθεση με άλλους που απλώς στέκονται και περιμένουν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε ακόμα κανένα πρωτάθλημα. Αλλά αν δεν ενισχυθεί, ο κίνδυνος απώλειας είναι μεγάλος. Ο δρόμος μπροστά είναι δύσβατος, γι αυτό και η διοίκηση με την τεχνική ηγεσία είναι αποφασισμένοι να κινηθούν για ενίσχυση