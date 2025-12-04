Η συνήγορος του λαού ανακοίνωσε ότι η κολομβιανή οργάνωση ανταρτών ELN απελευθέρωσε χθες, Τετάρτη, συνολικά 28 άτομα που κρατούσε αιχμάλωτα από τον Ιανουάριο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την εκτεταμένη επίθεση που εξαπέλυσε η ELN σε αντίπαλη αντάρτικη ομάδα στην παραμεθόρια περιοχή με τη Βενεζουέλα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από εκατό άνθρωποι.

Ανάμεσα στους ομήρους που παραδόθηκαν σε ανθρωπιστική επιτροπή είναι πέντε ανήλικοι, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής αυτής που είναι αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Η επίθεση του ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, γκεβαριστές) στην αρχή της χρονιάς στον νομό Κατατούμπο ήταν η πιο αιματηρή αφότου ανέλαβε την εξουσία ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο και φάνηκε να ενταφιάζει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν με την οργάνωση αυτή.

Στις φωτογραφίες τις οποίες μοιράστηκε η συνήγορος μέσω X εικονίζονται οι όμηροι, 17 άνδρες και 11 γυναίκες, «καλά στην υγεία τους», πλην μιας τραυματισμένης, περιμένοντας την απελευθέρωσή τους, καθισμένοι σε πλαστικές καρέκλες σε κοινοτικό κέντρο, να ακούνε αντιπροσώπους της οργάνωσης ανταρτών, του ΟΗΕ και της καθολικής εκκλησίας.

Acompañamos la liberación de 28 personas que estaban secuestradas por el ELN y que fueron entregadas a la Comisión Humanitaria para la Región del Catatumbo, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la @MisionONUCol.



En la liberación de estas personas (17… pic.twitter.com/OKxu7pGAxR — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 3, 2025

Εικονίζονται ακόμη ο «Ρικάρδο», ο κυριότερος διοικητής των ανταρτών στην περιοχή, και στο φόντο ένστολοι μαχητές του ELN με καλυμμένα πρόσωπα κι αυτόματα τουφέκια στα χέρια.

«Ζητούμε και ελπίζουμε να γίνουν περισσότερες απελευθερώσεις», σχολίασε μέσω X η συνήγορος, η Ίρις Μαρίν.

Ο ELN, η αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών στην αμερικανική ήπειρο, διεξήγαγε για δυο χρόνια ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Πέτρο, που όμως ανεστάλησαν εξαιτίας της εντατικοποίησης των επιθέσεών του.

Ειδικοί και η υπηρεσία πληροφοριών του κολομβιανού στρατού τονίζουν ότι η οργάνωση χρηματοδοτείται μέσω της διακίνησης ναρκωτικών, της εκμετάλλευσης παράνομων μεταλλείων και των απαγωγών για λύτρα.

Η Κολομβία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή υδροχλωρικής κοκαΐνης στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ