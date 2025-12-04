Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, που πιστεύεται ότι είναι F-16C Fighting Falcon της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Trona στην Κοιλάδα του Θανάτου, δημιουργώντας μια τεράστια μαύρη στήλη καπνού.

Ο πιλότος του αεροσκάφους γλίτωσε την τελευταία στιγμή, πέφτοντας αργά στο έδαφος με τη βοήθεια αλεξίπτωτου, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Η συντριβή σημειώθηκε σε ερημικό τοπίο, ενώ μια τεράστια μαύρη στήλη καπνού έγινε ορατή μετά το ατύχημα.

Το αεροσκάφος ανήκε στους Thunderbirds της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, την επίσημη στρατιωτική ομάδα επίδειξης εναέριων δεξιοτήτων, όπως ανέφερε η ανάρτηση στα social media. Δεν είναι ακόμα σαφές τι προκάλεσε το δυστύχημα.

Μάρτυρας τηλεφώνησε στο Γραφείο Σερίφη της κομητείας San Bernardino στις 10:28 π.μ., αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένας πιλότος είχε εκτιναχθεί και μεταφερόταν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Η περίπου αξία ενός F-16C Fighting Falcon της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια.

«Ένας πιλότος των Thunderbirds εκτινάχθηκε με ασφάλεια από αεροσκάφος F-16C Fighting Falcon κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο στην Καλιφόρνια», αναφέρει ανακοίνωση της Ομάδας Αεροπορικής Επίδειξης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο πιλότος που εκτινάχθηκε βρίσκεται τώρα σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει περαιτέρω ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η έρευνα για το περιστατικό διεξάγεται από την αστυνομία του China Lake στη Ναυτική Αεροπορική Σταθμό Όπλων China Lake στο Ridgecrest.