Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, που πιστεύεται ότι είναι F-16C Fighting Falcon της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Trona στην Κοιλάδα του Θανάτου, δημιουργώντας μια τεράστια μαύρη στήλη καπνού.

Ο πιλότος του αεροσκάφους γλίτωσε την τελευταία στιγμή, πέφτοντας αργά στο έδαφος με τη βοήθεια αλεξίπτωτου, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Η συντριβή σημειώθηκε σε ερημικό τοπίο, ενώ μια τεράστια μαύρη στήλη καπνού έγινε ορατή μετά το ατύχημα.

An F-16C Fighting Falcon – U.S. Air Force Thunderbirds – crashed on a dry lake bed adjacent to Trona Airport in San Bernardino County, California, south of Death Valley.



The pilot ejected successfully, sustaining only minor injuries, and was transported to a hospital in… https://t.co/NMMq8VnHGp pic.twitter.com/PfEqkotyeD — DisasterAlert (@DisasterAlert2) December 3, 2025

Το αεροσκάφος ανήκε στους Thunderbirds της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, την επίσημη στρατιωτική ομάδα επίδειξης εναέριων δεξιοτήτων, όπως ανέφερε η ανάρτηση στα social media. Δεν είναι ακόμα σαφές τι προκάλεσε το δυστύχημα.

Μάρτυρας τηλεφώνησε στο Γραφείο Σερίφη της κομητείας San Bernardino στις 10:28 π.μ., αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένας πιλότος είχε εκτιναχθεί και μεταφερόταν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Η περίπου αξία ενός F-16C Fighting Falcon της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια.

«Ένας πιλότος των Thunderbirds εκτινάχθηκε με ασφάλεια από αεροσκάφος F-16C Fighting Falcon κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο στην Καλιφόρνια», αναφέρει ανακοίνωση της Ομάδας Αεροπορικής Επίδειξης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο πιλότος που εκτινάχθηκε βρίσκεται τώρα σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει περαιτέρω ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η έρευνα για το περιστατικό διεξάγεται από την αστυνομία του China Lake στη Ναυτική Αεροπορική Σταθμό Όπλων China Lake στο Ridgecrest.