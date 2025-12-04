Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, πρόκειται να συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα. Η συνάντηση αυτή έρχεται μετά τη συνάντησή τους προχθές Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Η συνάντηση, που θα γίνει στο Μαϊάμι, ακολουθεί τη διαβεβαίωσε του αμερικανού προέδρου χθες πως ο ρώσος ομόλογός του θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία.