Η βιωσιμότητα αποκτά ουσιαστικό νόημα μόνο όταν ενσωματώνεται στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και αποτυπώνεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Vodafone Ελλάδας κάνει ένα βήμα παραπάνω στην πολιτική της για το περιβάλλον: προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής της στρατηγικής, επεκτείνοντας την εφαρμογή της zero waste πολιτικής της στο σύνολο των ιδιόκτητων καταστημάτων της.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Together for Net Zero» και σε συνεργασία με το WWF, η εταιρεία διασφαλίζει ότι το 100% των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, που προκύπτουν από τη λειτουργία των ιδιόκτητων καταστημάτων της, συλλέγεται ξεχωριστά, δεν καταλήγει σε σύμμεικτα απορρίμματα και οδηγείται αποκλειστικά είτε σε διαδικασίες ανακύκλωσης, είτε σε ανάκτηση υλικών.

Η εφαρμογή του συστήματος βασίζεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου, ενώ η ορθότητά του έχει επαληθευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14021. Παράλληλα, η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων και αδειοδοτημένων φορέων, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα και τη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης αποτυπώνονται και ποσοτικά. Κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 συλλέχθηκαν περισσότεροι από 18 τόνοι υλικών από τα καταστήματα της Vodafone και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση. Από αυτούς, 14 τόνοι απορρίφθηκαν σε δημοτικούς κάδους ανακύκλωσης, ενώ επιπλέον 4 τόνοι παραδόθηκαν σε αδειοδοτημένους συλλέκτες αποβλήτων.

Η περιβαλλοντική στρατηγική της Vodafone αποδεικνύεται στην πράξη μέσα από τη σημαντική βελτίωση που έχει σημειωθεί στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Το ανθρακικό αποτύπωμα των καταστημάτων της Vodafone για το 2025 διαμορφώθηκε στους 67 τόνους CO₂, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πρακτικά, οι συνολικές εκπομπές αντισταθμίστηκαν μέσω διεθνώς πιστοποιημένου έργου προστασίας δασών, με αποτέλεσμα το δίκτυο των ιδιόκτητων καταστημάτων να έχει επιτύχει πλέον μηδενικές καθαρές εκπομπές (net zero emissions).

Οι συγκεκριμένες ενέργειες εντάσσονται στο ευρύτερο πλάνο της Vodafone για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών για τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητές της έως το 2028, ενώ σε επίπεδο συνολικής αλυσίδας αξίας ο αντίστοιχος στόχος εκτείνεται έως το 2040.

