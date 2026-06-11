Την ανησυχία τους για τα στάσιμα νερά και τα κουνούπια στην Παλλήνη εκφράζουν οι κάτοικοι της περιοχής κάνοντας λόγο για «περιβαλλοντική βόμβα».

Όπως τονίζουν ρέμα το οποίο δεν έχει καθαριστεί έχει προκαλέσει προβλήματα καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα αποτελούν εστία συγκέντρωσης κουνουπιών.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, το ρέμα συγκεντρώνει στάσιμα νερά – αφού βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής και δέχεται νερά από τον Υμηττό και τον λόφο της Κάντζας – με αποτέλεσμα να αποτελεί εστία αναπαραγωγής κουνουπιών. Η κατάσταση αυτή έχει καταστήσει τη ζωή τους αφόρητη, καθώς δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, ενώ εκφράζονται φόβοι και για τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών.

Οι κάτοικοι αναφέρουν πως έχουν επανειλημμένα απευθυνθεί τόσο στον Δήμο όσο και στην Περιφέρεια, εισπράττοντας ωστόσο μεγάλη αδιαφορία και ασαφείς απαντήσεις, όπως ότι το έργο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα καθαρισμού. «Ο Δήμος θα έπρεπε, όπως παλιά, να καθάριζε όλο το χώρο, ώστε να μην υπάρχουν δέντρα, φυτά. Εδώ πέρα είναι ρέματα, είναι χαντάκια, δηλαδή θέλει μία περιποίηση. Εμάς μας υποχρεώνουν να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας και ο Δήμος αδιαφορεί για την περιουσία τη δική του. Δηλαδή εμένα αύριο θα μου κάνουν μήνυση εάν δεν έχω καθαρίσει το οικόπεδο, ενώ ο Δήμος αδιαφορεί» ανέφεραν το πρωί της Πέμπτης 11/6 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Η Περιφέρεια είναι αρμόδια για τη συντήρηση, την καθαριότητα και κάθε πρόβλεψη αυτού του ρέματος. Έχουμε κάνει σχετικά αιτήματα, έχουμε πάρει κάποιες ασαφείς απαντήσεις. Είναι της Περιφέρειας αρμοδιότητα, από το 2010. Και ουσιαστικά δεν πρόκειται για πολύ μεγάλο ρέμα. Ένα bobcat είναι αρκετό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το έργο» επεσήμαναν.

Μεταξύ άλλων οι κάτοικοι ζητούν μία μόνιμη λύση του προβλήματος, με την ένταξη του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας ώστε να γίνουν έργα με σωληνώσεις.