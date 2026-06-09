Χιλιάδες καλαμάρια με καφετί αποχρώσεις ξεβράστηκαν πρόσφατα σε τμήμα παραλίας στο Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης, προκαλώντας εντύπωση στους λουόμενους και τους επισκέπτες της περιοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με το Γραφείο Λιμενάρχη του Προβινστάουν, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς πρόκειται για ένα απολύτως φυσικό φαινόμενο που συνδέεται με τον κύκλο ζωής του συγκεκριμένου είδους.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Γραφείο Λιμενάρχη εξήγησε ότι τα ζώα που παρατηρούνται στις ακτές είναι καλαμάρια του είδους Atlantic longfin inshore squid (Doryteuthis pealeii), τα οποία βρίσκονται στο τέλος του βιολογικού τους κύκλου. Όπως ανέφεραν οι αρμόδιοι, τα καλαμάρια αυτά μεταναστεύουν κοντά στις ακτές για να αναπαραχθούν και, όπως συμβαίνει με πολλά είδη τα ενήλικα άτομα πεθαίνουν λίγο μετά την αναπαραγωγή τους. Πρόκειται για ένα μαζικό φαινόμενο θανάτου μετά την ωοτοκία, ενώ όταν συνδυάζονται οι κατάλληλες συνθήκες ανέμου και παλίρροιας, τα ζώα που πεθαίνουν παρασύρονται προς την ακτή αντί να παραμείνουν στη θάλασσα.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από το γραφείο δείχνει τα σώματα των λεπτόσωμων θαλάσσιων ασπόνδυλων να καλύπτουν την ακτογραμμή. Ορισμένα από αυτά εξακολουθούσαν να κινούνται ελαφρά, καθώς το νερό έφτανε πάνω τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν συνεχώς, ωστόσο συνήθως λαμβάνουν χώρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και τα νεκρά ζώα καταναλώνονται γρήγορα από θηρευτές. Τα καλαμάρια αποτελούν τροφή τόσο για θαλάσσια είδη όσο και για ζώα που ζουν κοντά στις ακτές, όπως γλάροι, καταδυόμενα πτηνά, καβούρια και άλλα ζώα της περιοχής, ενώ αλιεύονται επίσης από τον άνθρωπο.

Το συγκεκριμένο είδος μπορεί να φτάσει σε μήκος έως και 50 εκατοστά περίπου και έχει προσδόκιμο ζωής μικρότερο του ενός έτους, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα καλαμάρια αναπαράγονται λίγο πριν πεθάνουν και γεννιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε θηλυκό γεννά συνολικά από 3.000 έως 6.000 αυγά.

Κατά τα πρώτα στάδια της ζωής τους τρέφονται με πλαγκτόν, ενώ αργότερα καταναλώνουν καρκινοειδή και μικρά ψάρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να τραφούν με άτομα του ίδιου είδους.

Πρόκειται για οργανισμούς ιδιαίτερα ευαίσθητους στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Εντοπίζονται σε βάθη που φτάνουν έως και τα 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού Ωκεανού, από τη Νέα Γη του Καναδά έως τον Κόλπο της Βενεζουέλας, με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς να καταγράφονται μεταξύ της περιοχής Τζορτζς Μπανκ κοντά στο Κέιπ Κοντ και του Ακρωτηρίου Χάτερας στη Βόρεια Καρολίνα.

Τα καλαμάρια αυτά συναντώνται συνήθως κοντά στις ακτές κατά τη διάρκεια της άνοιξης, του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, ενώ τον χειμώνα μετακινούνται προς ανοιχτότερες και θερμότερες θαλάσσιες περιοχές.

Οι Αρχές υπογράμμισαν ότι, σε αντίθεση με άλλα περιστατικά μαζικών εκβρασμών ειδών που έχουν καταγραφεί κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού τα τελευταία χρόνια ή περιπτώσεις που συνδέθηκαν με επιβλαβείς ανθίσεις φυκών, το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν σχετίζεται με κάποια περιβαλλοντική απειλή. Όπως διευκρίνισαν, τα καλαμάρια δεν πεθαίνουν εξαιτίας τοξικού συμβάντος, ερυθράς παλίρροιας ή ρύπανσης, αλλά λόγω μιας απολύτως φυσικής διαδικασίας.

Έτσι, αν και η εικόνα μπορεί να προκαλεί ανησυχία ή δυσφορία στους επισκέπτες της παραλίας, ενώ ενδέχεται να συνοδεύεται και από δυσάρεστη οσμή, η εξήγηση βρίσκεται στη φυσική εξέλιξη του κύκλου ζωής του είδους. «Θα μυρίζουν; Πιθανώς λίγο, καθώς αποσυντίθενται. Αν τα καλαμάρια μπροστά από το τμήμα της παραλίας σας σας ενοχλούν, μπορείτε να τα φτυαρίσετε πίσω στη θάλασσα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να το κάνετε και η παλίρροια μαζί με τα ζώα της περιοχής θα αναλάβουν τα υπόλοιπα», ανέφερε το Γραφείο Λιμενάρχη.