Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο σήμερα την πυρκαγιά στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στη Βαλτική, που προκλήθηκε από επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της βόρειας περιφέρειας Λένινγκραντ, έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι πρόσθετες δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Το Ουστ-Λούγκα, το οποίο διαχειρίζεται το ρωσικό μονοπώλιο πετρελαιαγωγών Transneft, χειρίζεται περίπου 700.000 βαρέλια ημερησίως πετρελαϊκών εξαγωγών και, σύμφωνα με πηγές, από εκεί αναχώρησαν 32,9 εκατομμύρια τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων το 2025.

Η Ουκρανία διεξάγει τακτικά επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου και σε διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την πολεμική οικονομία της Μόσχας σε έναν πόλεμο που δυνεχίζεται για τέταρτο χρόνο.