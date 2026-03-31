Ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές του βόρειου και κεντρικού τμήματος της Ουκρανίας είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ενώ περίπου τριάντα ακόμη τραυματίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Κοντά στην πόλη Πολτάβα, συντρίμμια μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος που καταρρίφθηκε σκότωσαν έναν άνθρωπο, τραυμάτισαν άλλους τρεις και προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικία, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς.

Επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυρά πυροβολικού σκότωσαν 65χρονο στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, κοντά στη Νικόπολη, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Γκάνζα, προσθέτοντας ότι άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη και 12 στην περιφέρεια συνολικά.

Δυο ρωσικές βόμβες «ολίσθησης» έπληξαν κοινότητα στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), που γειτονεύει με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6χρονο κορίτσι, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ, προσθέτοντας πως δεκαπέντε σπίτια και οχήματα υπέστησαν ζημιές.