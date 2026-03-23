Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζουν μια νέα, επικείμενη μαζική επίθεση κατά της χώρας.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην βραδινή βιντεοομιλία του, υπονόησε ότι η νέα επίθεση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το χρονικό πλαίσιο ή τους πιθανούς στόχους.

«Παρακαλώ να δώσετε προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικούς βομβαρδισμούς σήμερα. Οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει μια μαζική επίθεση», είπε. «Έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές διαταγές για την αεροπορική άμυνα».

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικά αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις της Ουκρανίας, κυρίως τη νύχτα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου. Οι ενεργειακές υποδομές αποτελούν επανειλημμένα στόχο.