Νυχτερινός εφιάλτης εκτυλίχθηκε στην Ουκρανία, καθώς μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους προκάλεσε θύματα, τραυματισμούς και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές. Το νέο κύμα επιθέσεων έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για κλιμάκωση που είχαν εκφραστεί από την ουκρανική ηγεσία.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε συντονισμένη επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους. Παράλληλα, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, ενώ ξέσπασαν και πυρκαγιές, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε μέσω Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν συνολικά 392 drones και 34 πυραύλους. Όπως διευκρινίστηκε, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να καταρρίψουν ή να εξουδετερώσουν 25 πυραύλους και 365 drones.

❗️ A massive night attack was aimed at Ukraine's energy sector, according to Ukrenergo



As a result of the attacks, power outages began in the Odessa, Kherson, Zaporizhia, Kharkiv, Poltava, and Sumy regions.

Η επίθεση αυτή ακολούθησε την προειδοποίηση που είχε απευθύνει μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, επικαλούμενος στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών, είχε κάνει λόγο για επικείμενη μαζική ρωσική επιχείρηση.

Στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν από πλήγματα με drones και πυραύλους, όπως γνωστοποίησε ο περιφερειακός κυβερνήτης μέσω Telegram.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική συνδυασμένη επιδρομή στην Ζαπορίζια χρησιμοποιώντας drones και πυραύλους», σημείωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ζημιές στην πόλη είναι εκτεταμένες, καθώς επλήγησαν έξι πολυκατοικίες, δύο ιδιωτικές κατοικίες, ένα κατάστημα, καθώς και μη οικιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις βιομηχανικής υποδομής.

Φωτογραφικό υλικό που ανήρτησε στο Telegram δείχνει πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση φωτιάς σε πολυώροφο κτίριο, ενώ ένα μικρότερο κτίσμα φαίνεται να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Την ίδια ώρα, στην ανατολική περιφέρεια της Πολτάβα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν από αντίστοιχη επίθεση, με τον περιφερειακό κυβερνήτη να αναφέρει ότι υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες και ένα ξενοδοχείο.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, Ουκρανοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι ένας 61χρονος επιβάτης σκοτώθηκε έπειτα από ρωσικό πλήγμα με drone σε ηλεκτροκίνητο τρένο στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Όπως έγινε γνωστό, ένα ρωσικό drone τύπου FPV έπληξε βαγόνι αμαξοστοιχίας που ήταν σταθμευμένη σε σταθμό σε χωριό της Σλατίνε, σύμφωνα με ανάρτηση της περιφερειακής εισαγγελίας του Χαρκόβου στο Telegram.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου δήλωσε ότι τα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η βασική ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας της με την Ευρώπη.

«Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, αλλά η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Η Ρωσία και μόνον φέρει την ευθύνη», σημείωσε η Σάντου σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Την ίδια στιγμή, στη Μόσχα, αυξημένα μέτρα ασφαλείας τέθηκαν σε ισχύ, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), η αστυνομία και η εθνοφρουρά βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω πληροφοριών για πιθανή ουκρανική δολιοφθορά. Την είδηση μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο RIA.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου που διαρκεί πλέον τέσσερα χρόνια, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις μακριά από τα μέτωπα, αξιοποιώντας drones και ομάδες σαμποτάζ για επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν στοχευμένες δολοφονίες και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με το RIA, η FSB, διάδοχος της KGB, έχει λάβει πληροφορίες ότι η Ουκρανία σχεδιάζει ενέργειες δολιοφθοράς και επιθέσεις σε «κυβερνητικούς αξιωματούχους, στρατιωτικό προσωπικό του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και αξιωματικούς των υπηρεσιών επιβολής του νόμου».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς με πιστόλι Μακάροφ με σιγαστήρα, σε συγκρότημα διαμερισμάτων στη λεωφόρο Βολοκολάμσκ, στη βόρεια Μόσχα, ωστόσο επέζησε της επίθεσης.