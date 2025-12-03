«Ίδια παντιέρα παλικαρισμών» χαρακτήρισε ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ τη δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη» για πόλεμο με την Ευρώπη.

Από την πλευρά της, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ τόνισε ότι ο Πούτιν θα πρέπει να «σταματήσει τους λεονταρισμούς», εισερχόμενη στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν είχε συνομιλίες περίπου πέντε ωρών στη Μόσχα με τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε αυτές τις συνομιλίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν αργά χθες Τρίτη, «εποικοδομητικές», αλλά δήλωσε ότι δεν προώθησαν την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο Πούτιν είχε κατηγορήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και απέρριψε ως απαράδεκτες τις αλλαγές που πρότειναν η Ουκρανία και η Ευρώπη σε ένα προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Κατηγόρησε την Ευρώπη ότι τροποποίησε τις προτάσεις ειρήνευσης με «απαιτήσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες για τη Ρωσία», «μπλοκάροντας έτσι ολόκληρη την ειρηνευτική διαδικασία» και κατηγορώντας τη Μόσχα γι’ αυτό.

Ο Γουές Στρίτινγκ είπε ότι η Μόσχα δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά προειδοποίησε: «Αν (…) ξαφνικά θελήσει να κηρύξει πόλεμο εναντίον μας και τον ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι αμέσως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε στο Sky News: «Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αυτό ως αυτό που είναι, που είναι η ίδια παντιέρα παλικαρισμών που έχουμε ακούσει από τον πρόεδρο Πούτιν.

«Και η ειρωνεία του να μιλάει ο πρόεδρος Πούτιν για πολεμοχαρή συμπεριφορά από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών θα ήταν γελοία αν αυτό που κάνει στην Ουκρανία δεν ήταν τόσο σοβαρό».

Πρόσθεσε ότι «λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την απειλή από τη Ρωσία» και ότι η βρετανική κυβέρνηση «δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην άμυνα».

Η υπουργός Εξωτερικών Κούπερ κάλεσε τον Πούτιν να «σταματήσει τους λεονταρισμούς και την αιματοχυσία».

Είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει επιπλέον 10 εκατομμύρια λίρες στην Ουκρανία για να επισκευάσει τις ενεργειακές της υποδομές έπειτα από επιθέσεις του ρωσικού στρατού, καθώς έφτασε στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Δύο πρόεδροι επιδιώκουν την ειρήνη – ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ζελένσκι». «Αλλά μέχρι στιγμής, το μόνο που έχουμε δει από τον πρόεδρο Πούτιν είναι μια προσπάθεια κλιμάκωσης του πολέμου, και γι’ αυτό ο πρόεδρος Πούτιν θα πρέπει να σταματήσει τους ψευτοπαλικαρισμούς και την αιματοχυσία και να είναι έτοιμος να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υποστηρίξει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ».

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες της Μόσχας ήταν «εποικοδομητικές», αλλά δεν σηματοδότησε καμία πρόοδο στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

«Ορισμένες από τις αμερικανικές προτάσεις φαίνονται λίγο πολύ αποδεκτές, αλλά πρέπει να συζητηθούν. (…). Επομένως, η εργασία θα συνεχιστεί», είπε.