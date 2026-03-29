Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στην Ιορδανία στο πλαίσιο περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου με στόχο να ενισχύσει τους αμυντικούς δεσμούς της χώρας του με χώρες της περιοχής εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Ο Ζελένσκι αναζητεί στήριξη από χώρες του Κόλπου για τον πόλεμο της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας, καθώς η δυτική στρατιωτική βοήθεια είναι και πάλι αβέβαιη και το Κίεβο αγωνίζεται να καλύψει το έλλειμμα στον προϋπολογισμό του και να χρηματοδοτήσει την εγχώρια παραγωγή όπλων.

“Σήμερα στην Ιορδανία. Η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα και είναι σημαντικό όλοι οι εταίροι να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Ουκρανία κάνει αυτό που της αναλογεί. Σημαντικές συναντήσεις ενόψει“, έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Χθες η Ουκρανία συμφώνησε να συνεργαστεί στον τομέα της άμυνας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ έπειτα από συναντήσεις που είχε και στις δύο αυτές χώρες ο Ζελένσκι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα ταξίδεψε και στη Σαουδική Αραβία.

Сьогодні в Йорданії. Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок. Попереду важливі зустрічі. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 29, 2026

Το Κίεβο έχει προσφέρει την τεχνογνωσία του στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας και στην τεχνολογία των μη επανδρωμένων σε χώρες της περιοχής που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις με ιρανικά drones.