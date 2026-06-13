Το πρώτο αεροπλάνο που μετέφερε Ιρανούς, Αφγανούς, Τούρκους και Γεωργιανούς παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσγειώθηκε στο Μπανγκί το βράδυ της Παρασκευής. Η άφιξή του εντάσσεται στο αμφιλεγόμενο αμερικανικό πρόγραμμα απομάκρυνσης παράτυπων μεταναστών προς τρίτες χώρες, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αμερικανίδα δικηγόρος Άλμα Ντέιβιντ.

Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία προστέθηκε πρόσφατα στη λίστα των αφρικανικών χωρών που έχουν συμφωνήσει να δεχτούν προσωρινά παράτυπους μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ.

Αυτές οι απελάσεις σε «τρίτες χώρες» έχουν γίνει βασικό στοιχείο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρόλο που η νομιμότητά τους αμφισβητείται δικαστικώς τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό.