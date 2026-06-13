Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πρεμιέρα του 4ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Παραγουάης με 4-1 σε μια αναμέτρηση όπου κυριάρχησαν απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο και «καθάρισαν» το παιχνίδι πριν τη διακοπή.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 7ο λεπτό, όταν μετά από πίεση στην περιοχή και κακή αντίδραση της άμυνας των Παραγουανών, ο Μπομπαντίγια έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για τους Αμερικανούς.

Η ομάδα του Μπέρχαλτερ συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά και στο 31’ βρήκε και δεύτερο γκολ, με τον Μπαλογκάν να τελειώνει υποδειγματικά τη φάση μετά από γύρισμα του Πούλισικ για το 2-0.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε μέχρι την ανάπαυλα, με τις ΗΠΑ να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο και στο 45+5’ να «κλειδώνουν» ουσιαστικά τη νίκη.

Ο Μπαλογκάν χτύπησε ξανά, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Τίλμαν και σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 3-0, μέσα σε αποθέωση.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, με τις ΗΠΑ να διαχειρίζονται το προβάδισμα και την Παραγουάη να βρίσκει το γκολ της τιμής στο 73’. Ο Μαουρίτσιο με όμορφο διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή μείωσε σε 3-1.

Το «κερασάκι στην τούρτα» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που φτάνουν για πρώτη φορά σε Μουντιάλ ανδρών τα τέσσερα γκολ σε έναν αγώνα. Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τζιοβάνι Ρέινα εκμεταλλεύτηκε την κυκλοφορία της μπάλας γύρω από την περιοχή, βρήκε χώρο και με σουτ με το εξωτερικό του ποδιού έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1

Οι Αμερικανοί έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους στη διοργάνωση, με εξαιρετική επιθετική λειτουργία και καθαρό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια του ομίλου.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΗΠΑ:

Φριζ, Ντεστ, Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Ριμ, Φρίμαν, Άνταμς, ΜακΚένι, Τίλμαν, Πούλισικ, Μπαλογκάν.

Παραγουάη:

Γκιλ, Αλντερέτε, Κάσερες, Αλόνσο, Γκόμες, Γκόμεζ, Αλμιρόν, Μπομπαντίγια, Κούμπας, Σανάμπρια, Ενσίσο.