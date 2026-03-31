Αναλύσεις αποκάλυψαν DNA από φυτά, ζώα, ακόμη και ανθρώπους ινδικής καταγωγής στη Σινδόνη του Τορίνο, ενισχύοντας το μυστήριο γύρω από το ύφασμα που φέρεται να τύλιξε το σώμα του Ιησού Χριστού μετά τη Σταύρωση. Τα ευρήματα αυτά παρουσιάζονται σε πρόσφατη μελέτη που δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομότιμους και δημοσιεύτηκε στο bioRxiv.

«Τα ευρήματά μας αναδεικνύουν τις συνθήκες διατήρησης του υφάσματος και τις περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις του, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για τις γενετικές παραλλαγές που εντοπίστηκαν και προέρχονται από πολλαπλές βιολογικές πηγές», ανέφερε η ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετείχε ο Gianni Barcaccia από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα.

Το ύφασμα, διαστάσεων περίπου 4,4 επί 1,1 μέτρων, καταγράφηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία το 1354 και αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αλλά και αμφιλεγόμενα χριστιανικά κειμήλια. Φυλάσσεται εδώ και αιώνες στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.

Ωστόσο, ανάλυση του 1988 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατασκευάστηκε μεταξύ 1260 και 1390, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να σχετίζεται άμεσα με την εποχή του Χριστού — άποψη που αμφισβητείται από ορισμένους θρησκευτικούς μελετητές.

Για να διερευνήσουν περαιτέρω την προέλευσή του, οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα που είχαν συλλεχθεί το 1978, εντοπίζοντας ένα «μωσαϊκό» DNA από διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου το 40% του DNA φαίνεται να συνδέεται με πληθυσμούς ινδικής καταγωγής. Αυτό ενδέχεται να υποδηλώνει είτε ότι το ύφασμα κατασκευάστηκε στην περιοχή της κοιλάδας του Ινδού είτε ότι μεταφέρθηκε μέσω εμπορικών δικτύων στη Μεσόγειο.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα γενετικά ίχνη δείχνουν εκτεταμένη έκθεση του υφάσματος σε διαφορετικές περιοχές και πληθυσμούς κατά τη διάρκεια της ιστορίας του.

Ωστόσο, ο Anders Götherström από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, εμφανίζεται επιφυλακτικός: «Δεν βλέπω λόγο να αμφισβητήσουμε ότι η σινδόνη είναι γαλλικής προέλευσης και χρονολογείται στον 13ο-14ο αιώνα», δήλωσε.

Πέρα από το ανθρώπινο DNA, εντοπίστηκαν επίσης ίχνη από ζώα όπως γάτες, σκύλοι, κοτόπουλα, βοοειδή, ελάφια και ψάρια, καθώς και από έντομα. Παράλληλα, βρέθηκαν φυτικά κατάλοιπα από καρότα, σιτάρι και πατάτες — στοιχεία που πιθανώς προστέθηκαν σε μεταγενέστερες περιόδους.

Ωστόσο, η εκτεταμένη παρουσία ανθρώπινου DNA, ακόμη και από τους επιστήμονες που μελέτησαν το ύφασμα το 1978, δυσχεραίνει την ταυτοποίηση του αρχικού γενετικού υλικού. Η ύπαρξη βακτηρίων του δέρματος υποδηλώνει επίσης ότι η σινδόνη έχει υποστεί έντονη ανθρώπινη επαφή ανά τους αιώνες.

Παράλληλα, πρόσφατες έρευνες αμφισβητούν περαιτέρω την αυθεντικότητα του κειμηλίου. Ο Βραζιλιάνος ειδικός ψηφιακής τρισδιάστατης απεικόνισης Cicero Moraes υποστήριξε ότι η εικόνα στη σινδόνη ενδέχεται να μην προέρχεται από πραγματικό σώμα, αλλά από αποτύπωμα ανάγλυφου, πιθανόν δημιουργημένου από καλλιτέχνες του Μεσαίωνα.