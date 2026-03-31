Η Γαλλία ξαναγράφει το στρατιωτικό της δόγμα με «ζωντανό» εργαστήριο τα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, προετοιμαζόμενη ανοιχτά για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία προς το τέλος της δεκαετίας. Το Παρίσι αναθεωρεί τα εξοπλιστικά του σχέδια, επενδύει σε μαζική παραγωγή πυρομαχικών και φθηνά μέσα αναχαίτισης ιρανικών drone, ενώ ταυτόχρονα κρατά στην αιχμή της στρατηγικής του την αεροπορική υπεροχή.

«Εφαρμόζουμε ό,τι μπορούμε να μάθουμε από την Ουκρανία και όσα συμβαίνουν τώρα στη Μέση Ανατολή», δηλώνει ο υπαρχηγός της γαλλικής αεροπορίας στρατηγός Ντομινίκ Ταρντίφ, την ώρα που η Γαλλία ετοιμάζεται να παρουσιάσει την επικαιροποιημένη στρατιωτική της νομοθεσία στις 8 Απριλίου. Γαλλικά μαχητικά και αντιαεροπορικά συστήματα έχουν ήδη αναπτυχθεί στα ΗΑΕ για την αναχαίτιση ιρανικών drone, ενώ Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε στο Ιράκ από ιρανικό drone στις πρώτες ημέρες του πολέμου, γεγονότα που επιταχύνουν τις αποφάσεις του Παρισιού.

Γαλλία: Φθηνά «όπλα» κατά ιρανικών drone

Ο πόλεμος φθοράς στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε τεράστια κενά στα δυτικά οπλοστάσια, με το ΝΑΤΟ να παραδέχεται ότι δεν είναι ακόμη επαρκώς εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει φθηνές απειλές με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Η Γαλλία αναζητά εναλλακτικές λύσεις για την κατάρριψη των ιρανικών Shahed, δοκιμάζοντας βολές από ελικόπτερα Fennec και φθηνότερους, λέιζερ-κατευθυνόμενους πυραύλους σε μαχητικά Rafale, ώστε να μη σπαταλά πανάκριβα αντιαεροπορικά βλήματα σε «αναλώσιμους» στόχους.

Παράλληλα, το Παρίσι συνεργάζεται με τις εταιρείες Alta Ares και Harmattan AI για την ανάπτυξη φθηνών drone–αναχαιτιστών, με τον Ταρντίφ να επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα της Alta Ares «ανεβάζει στροφές» και ότι εξοπλισμός του έχει ήδη αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε πρόσφατα ότι γαλλικές εταιρείες μπορούν να παράγουν χιλιάδες αναχαιτιστικά drone τον μήνα, ενώ η Γαλλία σκοπεύει να διαθέσει 8,5 δισ. ευρώ σε πυρομαχικά μέχρι το 2030, περνώντας από μικρά αποθέματα σε μαζική παραγωγή με πολλαπλές γραμμές.

Γαλλία: Μάχη για αεροπορική υπεροχή και «σοκ» με Ρωσία

Οι συγκρούσεις σε Ουκρανία και Ιράν υπενθυμίζουν ότι η αεροπορική υπεροχή παραμένει στον πυρήνα του νατοϊκού δόγματος, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να καταστρέφουν το μεγαλύτερο μέρος της ιρανικής αεροπορίας και της αντιαεροπορικής της άμυνας, την ώρα που η Ρωσία αδυνατεί να πετύχει αντίστοιχο αποτέλεσμα στην Ουκρανία. Ο Ταρντίφ σημειώνει ότι μόνο το 20% των ρωσικών βαθιών πληγμάτων φτάνουν στον στόχο τους, όταν τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν πετυχαίνουν σε ποσοστό 100%, ενώ οι ισραηλινές επιδρομές που κατέστρεψαν περίπου το 80% της ιρανικής επίγειας αντιαεροπορικής έγκαιρης προειδοποίησης δείχνουν ότι το δόγμα αντι–πρόσβασης δεν είναι «μοιραίο».

Σε αυτό το πλαίσιο, η γαλλική αεροπορία επενδύει σε πυραύλους για καταστολή εχθρικής αεράμυνας, με την MBDA να «τρέχει» το πρόγραμμα Stratus, το οποίο θεωρείται θεμελιώδες για τη μετάβαση από έναν πόλεμο φθοράς σε έναν πόλεμο απόφασης. Ταυτόχρονα, στο Παρίσι προετοιμάζονται για ένα πιθανό «σοκ» με τη Ρωσία το 2028–2029, με τον Ταρντίφ να προειδοποιεί ότι, εάν υπάρξει κρίση στο ανατολικό μέτωπο, οι αεροπορίες της Δυτικής Ευρώπης –συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας– θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή από την πρώτη ημέρα, λόγω της ανυπαρξίας μαχητικής αεροπορίας στις βαλτικές χώρες και των περιορισμένων δυνατοτήτων της Ρουμανίας.

Γαλλία: από τη «μαζικότητα» στα συνεργατικά drone

Το Παρίσι επεξεργάζεται και φθηνότερες λύσεις προστασίας αεροπορικών βάσεων, έχοντας νωπή την εικόνα των ουκρανικών επιθέσεων σε βάθος εντός ρωσικού εδάφους στο πλαίσιο της Επιχείρησης Spiderweb το 2025, που έπληξαν αεροπορικές βάσεις και βομβαρδιστικά στο έδαφος. Ωστόσο η γαλλική αεροπορία δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τα υψηλής τεχνολογίας –και υψηλού κόστους– όπλα, επιδιώκοντας συνδυασμό «μαζικών» και «αποφασιστικών» πυρομαχικών ώστε να αποφεύγει το τέλμα τύπου Ουκρανίας, όπου ο πόλεμος τείνει σε παγωμένη σύγκρουση, σύμφωνα με το Politico.

Κεντρικό ρόλο στο νέο δόγμα έχουν τα λεγόμενα συνεργατικά μαχητικά συστήματα: drone 2–4 τόνων με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένα να πετούν μαζί με επανδρωμένα μαχητικά για πιο ακριβή εντοπισμό και γεωεντοπισμό απειλών, με την αεροπορία να ετοιμάζεται να ζητήσει επίσημα προτάσεις από τη βιομηχανία. Στην αγορά ξεχωρίζουν ήδη πλατφόρμες όπως τα Fury της Anduril και Valkyrie της Airbus–Kratos, την ώρα που και η Ρωσία επιταχύνει αναβαθμίσεις σε drone τύπου Shahed, πυραύλους και αισθητήρες, επωφελούμενη από την κατεύθυνση μεγάλου μέρους του εθνικού της πλούτου στη στρατιωτική βιομηχανία.