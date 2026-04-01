Η Καλιφόρνια βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής αναταραχής που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, πληρώνοντας ήδη την ακριβότερη βενζίνη στις ΗΠΑ, με μέση τιμή τα 5,88 δολάρια το γαλόνι έναντι 4,01 δολαρίων στην υπόλοιπη χώρα. Η απόφαση της Πολιτείας να κλείσει ή να μετατρέψει διυλιστήρια, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές, τη φέρνει τώρα αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη επάρκειας καυσίμων, την ώρα που τα ασιατικά διυλιστήρια μειώνουν εξαγωγές λόγω δυσκολιών στον εφοδιασμό με ιρανικό και άλλον «κλειδωμένο» πετρέλαιο. Η απομόνωση από το υπόλοιπο αμερικανικό δίκτυο διύλισης σημαίνει ότι κάθε αναταραχή στον Περσικό Κόλπο και στο Ιράν μεταφράζεται άμεσα σε αντλίες με νούμερα–σοκ για τους οδηγούς στην Καλιφόρνια.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική αντιπαράθεση για το ποιος φταίει οξύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα: ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ κατονομάζει ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ και τον πόλεμό του με το Ιράν ως υπαίτιους για την εκτίναξη των τιμών, μιλώντας για «φόρο βενζίνης του Τραμπ». Ο Λευκός Οίκος απαντά ότι η «ατζέντα ενεργειακής κυριαρχίας» του Τραμπ ρίχνει τις τιμές και ότι είναι οι «πράσινες» πολιτικές της Καλιφόρνια που στραγγαλίζουν την παραγωγή, ενώ η Chevron κατηγορεί τη σκληρή ρύθμιση και τη φορολογία, ζητώντας κήρυξη ενεργειακής έκτακτης ανάγκης ώστε να απελευθερωθεί η εγχώρια παραγωγή.

Καλιφόρνια, Ιράν και μπλόκο στον Περσικό

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ λόγω του πολέμου με το Ιράν έχει περιορίσει δραματικά τις ροές πετρελαίου και προϊόντων προς την Ασία, οδηγώντας αρκετές ασιατικές χώρες να κρατούν καύσιμα για εσωτερική κατανάλωση και να περιορίζουν εξαγωγές προς την Καλιφόρνια. Σύμφωνα με δεδομένα της Argus Media, οι εισαγωγές προς τη δυτική ακτή των ΗΠΑ έχουν ήδη μειωθεί κατά 26% σε εβδομαδιαία βάση, με περαιτέρω πτώση να αναμένεται, ενώ φορτία εκτρέπονται προς την Ασία όπου επιτυγχάνουν υψηλότερες τιμές. Έτσι, η Καλιφόρνια, που εδώ και χρόνια στηρίζεται στον Ειρηνικό και όχι σε αγωγούς από το εσωτερικό των ΗΠΑ, βλέπει τη σχέση της με τις ασιατικές αγορές να μετατρέπεται σε αχίλλειο πτέρνα όσο κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν.

Η αδυναμία άμεσης ενίσχυσης της προσφοράς επιδεινώνεται από τις δομικές απώλειες διυλιστικής ικανότητας: η πολιτεία αναμένεται να χάσει περίπου 280.000 βαρέλια την ημέρα λόγω κλεισίματος μονάδων της Phillips 66 και της Valero, επιπλέον των ήδη προηγούμενων μετατροπών και παύσεων λειτουργίας. Ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν συνεχιστεί το μπλοκάρισμα της ροής καυσίμων από την Κορέα και την ευρύτερη Ασία εξαιτίας του Ιράν, η Καλιφόρνια μπορεί να δει την τιμή του γαλονιού να ανεβαίνει στα 7, 8 ή ακόμη και 9 δολάρια, επίπεδα που θα πυροδοτήσουν κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.

Καλιφόρνια, Ιράν και μάχη για καύσιμα και αεροπορικά

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στη βενζίνη: οι αεροπορικές εταιρείες φοβούνται σοβαρή έλλειψη κηροζίνης, σε μια πολιτεία όπου ήδη ένα τεράστιο διυλιστήριο της Chevron στο Έλ Σεγκούντο, δίπλα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, βγήκε εκτός μάχης από την περσινή μεγάλη πυρκαγιά. Αν και τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα αποθέματα jet fuel παραμένουν «υγιή» προς το παρόν, αναλυτές προειδοποιούν πως, όταν η αλυσίδα εφοδιασμού «στεγνώσει» λόγω του Ιράν και του αποκλεισμού στον Περσικό, η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ραγδαία, πλήττοντας πτήσεις και οικονομία.

Στο πολιτικό σκέλος, ο Τραμπ καλεί μέσω Truth Social χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο –που, όπως λέει, «αρνήθηκαν να εμπλακούν στην αποκεφάλιση του Ιράν»– να αγοράσουν αμερικανικά καύσιμα ή να «δείξουν καθυστερημένο θάρρος» και να «πάνε στο Στενό και να το πάρουν». Παράλληλα, η προσωρινή 60ήμερη άρση του Jones Act, που υποχρεώνει στη χρήση αμερικανικών πλοίων για διακίνηση αγαθών μεταξύ αμερικανικών λιμανιών, δίνει στην Καλιφόρνια ένα μικρό παράθυρο ανακούφισης, μειώνοντας εκτιμώμενα το κόστος μεταφοράς πετρελαίου – π.χ. από την Αλάσκα – κατά περίπου 10 σεντς το γαλόνι.

