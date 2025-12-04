Οι τοπικά ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες αλλά και οι ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 4/12.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 04/12 βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά, σταδιακά στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, στη Στερεά και από το βράδυ στη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 5 έως 14, στην Ήπειρο από 9 έως 15, στη Θεσσαλία από 9 έως 16, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 9 έως 17, στο Ιόνιο από 14 έως 16, στο Βόρειο Αιγαίο από 9 έως 15, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 13 έως 19 και στην Κρήτη από 14 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοδυτικούς, με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς.