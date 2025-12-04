Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επέκρινε έντονα την Κύπρο στις τοποθετήσεις του από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε εκπροσώπους των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε αναφερόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία: «Με όποιον και να μιλήσω, κάνουν παράπονα για την “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου” (sic). Δηλαδή, υπάρχει το εξής πρόβλημα: Το πεδίο συνέργειας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, το οποίο αφορά τη μοίρα περισσότερων από 400 εκατομμυρίων ανθρώπων, κρατείται όμηρος από μια ομάδα ανθρώπων».

Ο ίδιος υποστήριξε πως «η Τουρκία προσφέρει πραγματικά μεγάλες δυνατότητες», ωστόσο όπως είπε, «για να ολοκληρωθεί αυτή η περιπέτεια που συνεχίζεται θεσμικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αρθούν ορισμένα εμπόδια», όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στην ενταξιακή διαδικασία στην ΕΕ σημείωσε ότι υπάρχουν κάποιες εργασίες σε εξέλιξη, «αλλά εδώ πρέπει να ανοίξουν συγκεκριμένα κεφάλαια. Πρέπει να αρθούν συγκεκριμένα εμπόδια. Υπάρχουν ορισμένες αποφάσεις που ελήφθησαν το 2019, και αυτές πρέπει να αρθούν. Επί του παρόντος γίνονται εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας διευκρίνισε ότι η Τουρκία και η ΕΕ εργάζονται σε ορισμένα βασικά ζητήματα, όπως η Τελωνειακή Ένωση, η απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου και η πλήρης έναρξη δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία.

O Χακάν Φιντάν, είπε επίσης ότι σε αντίθεση με την ΕΕ οι σχέσεις της Άγκυρας με τις χώρες της Ένωσης έχουν καλή πορεία σε διμερές επίπεδο τονίζοντας: «Σήμερα, ρίχνοντας μια ματιά στο Συμβούλιο Υπουργών του ΝΑΤΟ διαπίστωσα ότι, με εξαίρεση μία ή δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχέσεις μας με όλες τις άλλες είναι πραγματικά εξαιρετικές. Όλοι επιδιώκουν να προωθήσουν το εμπόριο, την οικονομία, τη σταθερότητα και την ασφάλειά τους».

«Ποια είναι η θέση μας στο ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας; Τι κάνουμε στο ζήτημα της Γάζας; Τι κάνουμε στο ζήτημα της Συρίας; Αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα για την Τουρκία. Ζητήματα στα οποία εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δυνατότητα της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε αυτά τα ζητήματα είναι εξαιρετικά σημαντική, τόσο για την δική μας εξωτερική πολιτική όσο και για την δική τους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύτιμο ότι σημειώσαμε πρόοδο σε αυτό», δήλωσε.

Επισήμανε ακόμη ότι ο ίδιος είχε πολύ μακρές συνομιλίες με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλας, και την Επίτροπο της ΕΕ αρμόδια για θέματα Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, θέτοντας επί τάπητος όλα τα θέματα.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ανέφερε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τις συνομιλίες του με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Εμείς, ως Τουρκία, υπενθυμίσαμε εκ νέου ότι επιθυμούμε να φιλοξενήσουμε τις απευθείας συνομιλίες. Η Ρωσία έχει θετική στάση σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι σύντομα και η Ουκρανία θα υιοθετήσει θετική στάση σε αυτό το θέμα» σημείωσε.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία διαθέτει δυνατότητες πρόσβασης σε διεθνή θερμά ύδατα, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, ενώ χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν πρόσβαση στη θάλασσα μόνο μέσω της Μαύρης Θάλασσας. «Συνεπώς, αυτό το ζήτημα αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα για αυτές τις χώρες. Όμως, ως η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μαύρη Θάλασσα, έπρεπε να αναλάβουμε και μεγάλη ευθύνη. Σε αυτό το θέμα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί» συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποίησε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον απόηχο των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων ανοικτά των ακτών της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, ο Χακάν Φιντάν απάντησε ότι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία έχουν συστήσει μια ομάδα εργασίας με στόχο να εξαλείψουν το πρόβλημα των ναρκών που μεταφέρονται εξαιτίας του πολέμου στις ακτές.

Τέλος, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο και για τομείς ευκαιριών και επιχειρηματικά πεδία στην Αφρική, ιδίως στη Βόρεια και την Υποσαχάρια Αφρική: «Το ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας εδώ και χρόνια αποτελούν πλέον μια σημαντική βάση για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους παγκόσμιους παράγοντες είναι προφανώς ένα μεγάλο κεκτημένο για εμάς. Σε αυτό το σημείο, υπάρχουν θέματα που προχωρούν με την ΕΕ στη βάση του αμοιβαίου οφέλους (win-win, kazan-kazan είπε χαρακτηριστικά), όπως δηλώνει και ο πρόεδρός μας».