Προβλήματα παρουσιάζονται από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 4/12 στη λεωφόρο Κηφισού καθώς στην άνοδο σημειώθηκε σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6:00 σε σημείο ανάμεσα στη γέφυρα Καλυφτάκη και στη Βαρυμπόμπη, στο ρεύμα προς Λαμία ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μόνο τη ΛΕΑ.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.