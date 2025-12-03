Μια πρωτότυπη ταινία μικρού μήκους από τους μαθητές της ΣΤ του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο τις αξίες της κρητικής παράδοσης, αποστασιοποιώντας τη δημόσια συζήτηση από τα στερεότυπα της βεντέτας.

Με τίτλο «Ζήτημα Τιμής», η παραγωγή των μαθητών παρουσιάζεται σε μια περίοδο που η Κρήτη βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, μετά τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια. Τα παιδιά, μέσα από το έργο τους, στέλνουν το δικό τους μήνυμα ενάντια στον κύκλο της βίας.

Η ταινία έχει σκοπό να υπενθυμίσει πως η κρητική λεβεντιά δεν συνδέεται με όπλα και εντάσεις, αλλά με διαχρονικές αξίες: σεβασμό, συνεργασία και ουσιαστικό διάλογο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί, ανάμεσα στα ενετικά μνημεία και τις πολυσύχναστες πλατείες, οι μαθητές αναπαρέστησαν μια ιστορία που ξεκινά με έναν καβγά για την «τιμή» μιας οικογένειας. Ωστόσο, η πλοκή παίρνει γρήγορα άλλη τροπή: αντί για κλιμάκωση, έρχεται η συνειδητοποίηση, αντί για ανταπόδοση, η επιλογή της ειρήνης.

Το κεντρικό μήνυμα της ταινίας συμπυκνώνεται σε μια φράση που τα παιδιά αποφάσισαν να κάνουν σύνθημά τους: «Λεβεντιά δεν είναι να σηκώνεις το χέρι· είναι να το απλώνεις».

Στους βασικούς ρόλους εμφανίζονται οι Γιώργος Αποστολόπουλος, Χριστόφορος Κοκονοζάκης και Μιχαέλα Πεδιαδιτάκη, ενώ ο Χρήστος Μαργαρίτης είναι εκείνος που κάνει το «Σασμό».

Μαζί τους συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης: Ζωή Σταματούλη, Σπύρος Παχάκης, Δανάη Μυρτάκη, Ραφαήλ Μπετόν, Παναγιώτης Καγιάμης, Βασιλική Μίρτσεβα, Μάνος Πιτσούλης, Μαριλύδα Ζαχαρίου, Παντελιάς Καζαμίας, Σοφία Γκελασβίλι.