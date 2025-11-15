Έχουν περάσει δύο εβδομάδες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης και άγνωστο παραμένει ακόμη για την ΕΛ.ΑΣ. το πού βρίσκονται τα όπλα του μακελειού που σκόρπισαν τον τρόμο στο χωριό και σόκαραν το πανελλήνιο.

Οι Αρχές φέρεται να αναζητούν και τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, η οποία αναζωπύρωσε τη βεντέτα ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Κι αυτό γιατί θεωρείται απίθανο ο 23χρονος που έχει προφυλακιστεί να έδρασε μόνος του.

Υπενθυμίζεται ότι 23χρονος ανιψιός του 39χρονου συνελήφθη από τις Αρχές και κατηγορείται για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε σήμερα, Σάββατο, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, όπου τόνισε πως η αστυνομία θα παραμείνει στα Βορίζια.

Σύμφωνα με την ίδια, η ανάκριση για το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια συνεχίζεται και μέσα από τις απολογίες των κατηγορουμένων μπορούν να δοθούν παραπάνω στοιχεία για την υπόθεση και να προκύψουν νέοι εμπλεκόμενοι.

Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της ψηφιακά πειστήρια, τα οποία εξετάζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει η εμπλοκή κάποιου έγκλειστου φυλακών.

«Διερευνάται πώς βρέθηκαν στην κατοχή του οι εκρηκτικές ύλες», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αναφερόμενη στον 23χρονο που προφυλακίστηκε και συμπλήρωσε:

«Οι δύο πλευρές δεν μας βοήθησαν αρκετά. Υπάρχουν άτομα που μας βοήθησαν αρκετά στην έρευνα. Μπορεί να μην έχουν καταθέσει στην αστυνομία, αλλά μας δόθηκαν πληροφορίες από άτομα που γνώριζαν περιστατικά», είπε ακόμη.

Παράλληλα, δύο εβδομάδες αργότερα, η αστυνομία αναζητά τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, με τους αστυνομικούς να ψάχνουν ακόμα και σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει πως οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στα Βορίζια μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων του χωριού.

«Δεν έχουν κατανοήσει και οι δύο πλευρές ότι πρέπει να σταματήσει εδώ αυτό το κακό, πρέπει να δοθεί τέλος. Χάθηκαν δύο άνθρωποι τόσο άδικα. Κάθε πλευρά έχει χάσει και από έναν δικό της συγγενή και θρηνεί γι’ αυτόν. Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις το επόμενο διάστημα και θα παραμείνουν οι δυνάμεις σίγουρα στο χωριό. Θα παραμείνουν όσο χρειαστεί μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι κάτοικοι είναι ασφαλείς», τόνισε η κ. Δημογλίδου.