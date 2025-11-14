Δύο εβδομάδες μετά το φονικό στα Βορίζια, που στοίχισε τη ζωή στην Ευαγγελία Φραγκιαδάκη και τον Φανουρή Καργάκη, η μητέρα των τεσσάρων προφυλακισμένων Φραγκιαδάκηδων, η κ. Ελένη, μίλησε για πρώτη φορά, αναφερόμενη στη βεντέτα.

Η κ. Ελένη μίλησε με ένταση, απευθύνοντας έκκληση προς τις γυναίκες της άλλης οικογένειας να σταματήσουν τα φαρμακερά λόγια, όπως είπε, γιατί –όπως τόνισε– το κακό θα συνεχιστεί.

Σε σημεία της τοποθέτησής της, ανέφερε, όπως μετέδωσε το Live News:

«Δεν ήταν εκεί η… Τι λέει πως εμένα τα κοπέλια μου σκότωσαν τον αδελφό της; Παίρνει όρκο; Παίρνει όρκο πως τα είδε; Πως είδε εμένα τα παιδιά μου; Παίρνει όρκο; Αλλά έτσι είναι μαθημένοι… παίρνουν ψεύτικους όρκους και δεν το ’χουν για τίποτα. Αυτοί βάλανε την αρχή από μέσα από τη φυλακή. Από την Αλικαρνασσό βάλανε την αρχή και τώρα συνεχίζουν να φταίνε, να κάνουν κι άλλα. Ας κάνουν ό,τι θέλουν… Να σταματήσει εδώ, γιατί αν δεν σταματήσουν, αυτές θα τα ξανακάνουν από την αρχή. Θα ξαναγίνει αυτό».