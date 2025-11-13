Συγκλονισμένοι είναι οι αστυνομικοί που βρίσκονται στα Βορίζια της Κρήτης, καθώς μέρες μετά το μακελειό που ερήμωσε το χωριό και έκανε όλη την Ελλάδα να ασχολείται μαζί του, φέρεται να άκουσαν γονείς να παροτρύνουν τα ανήλικα παιδιά τους να πάρουν εκδίκηση.

«Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση για όλα αυτά που έχουν συμβεί;», είπαν γονείς στα 13χρονα και 14χρονα παιδιά τους, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, που αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News.

Επίσης, ο πρώην διευθυντής του σχολείου του χωριού μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι το μίσος είναι άσβεστο στο χωριό, ειδικά από τις μητέρες που θεωρούν ότι η βία λύνει τα προβλήματα.

«Οι εκπαιδευτικοί έβλεπαν το χωριό Βορίζια γραμμένο στον κατάλογο των δυσπρόσιτων περιοχών του νομού. Οι σχέσεις μεταξύ των κατοίκων του χωριού ήταν τεταμένες, οι διενέξεις ήταν πολλές και οι λύσεις δίνονταν αρκετά συχνά με βίαιο τρόπο. Ακραίες συμπεριφορές είχαν υιοθετηθεί από πολλά παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

«Όλα ξεκινούν από τις οικογένειες. Κυρίως από τις μητέρες που θεωρούν τη βία ως το μοναδικό μέσο για να λύσει το παιδί τις διαφορές του με τους άλλους, ακόμα κι αν αυτός ήταν ο δάσκαλος. Όποτε μανάδες δεν έρχονταν στο σχολείο, χτυπούσαμε εμείς την πόρτα τους για να τους μιλήσουμε – τις περισσότερες φορές μάταια. Από τους περίπου 60 μαθητές που φοιτούσαν την περίοδο εκείνη στο σχολείο, σαφώς υπήρχαν παιδιά για τα οποία ο δάσκαλος ήταν φάρος προόδου. Όμως, κι αυτά σώπαιναν, συχνά τρομαγμένα», δήλωσε.

«Ως διευθυντής προσπάθησα να αλλάξω τα πράγματα. Είχαμε σκεφτεί μήπως τα παιδιά πήγαιναν σε άλλα σχολεία άλλων οικισμών έστω σαν επισκέπτες, ώστε να ξεφύγουν από το μίσος, που κυριαρχούσε στο χωριό… Στο τέλος της θητείας μου, τα ξημερώματα, παρέδωσα τα κλειδιά, τις σφραγίδες του σχολείου και πικραμένος αποχώρησα…», είπε στον ΑΝΤ1.