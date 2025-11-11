Ένα χρόνο πριν ένας γάμος με ανήλικη που χάλασε φέρεται να υπήρξε η αφορμή για να αναζωπυρωθεί η βεντέτα στα Βορίζια. Μάλιστα, ακολούθησε ένα άγριο μαχαίρωμα, αλλά και πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα από τύχη να μην υπάρξουν θύματα.

Πιο αναλυτικά, πέρυσι ένα από τα άτομα που πλέον έχουν προφυλακιστεί, ζήτησε το χέρι μιας ανήλικης ξαδέρφης των Καργάκηδων. Η οικογένεια αρνήθηκε και στις 4 Αυγούστου 2024 «άναψαν» τα αίματα.

Τότε, μια τρίτη οικογένεια έκανε γλέντι και φώναξε τις δύο οικογένειες, τους Καργάκηδες και τους Φραγκάκηδες.

Εκεί για άγνωστο λόγο μαχαιρώθηκε πισώπλατα ένα άτομο, μέλος ενός εκ των δύο οικογενειών που έχουν κόντρα.

Το μαχαίρωμα ήταν αρκετό σκληρό, ώστε για περίπου μισό μήνα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, ενώ τη στιγμή που τον φυγάδευαν αιμόφυρτο από το γλέντι, έπεσαν πυροβολισμοί.

Συγκεκριμένα, στο αμάξι που τον έβαλαν, το γάζωσαν και από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, ανέφερε το Live News.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, τότε έγινε σασμός, ώστε η υπόθεση να μην καταλήξει στα χέρια της αστυνομίας.