Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε στο Αφγανιστάν με τις αρχές των Ταλιμπάν να διοργανώνουν δημόσια εκτέλεση σε στάδιο με 80.000 θεατές και δήμιο να τοποθετούν έναν 13χρονο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε ένοχο τον Mangal, έναν ενήλικα άνδρα, για τη δολοφονία 13 μελών της οικογένειας του 13χρονου, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά και τρεις γυναίκες.

Οι αφγανικές αρχές, λοιπόν, προσέφεραν στον 13χρονο δύο επιλογές: Είτε θα συγχωρούσε τον δολοφόνο και ο ένοχος θα λάμβανε χάρη, δηλαδή θα αφηνόταν ελεύθερος, είτε θα τον εκτελούσε και μάλιστα δημόσια.

Ο 13χρονος επέλεξε το δεύτερο και η εκτέλεση διοργανώθηκε σε στάδιο με χωρητικότητα 80.000 θεατών, ενώ υπολογίζεται ότι την παρακολούθησε κι άλλος κόσμος, καθώς έξω από το μέρος είχαν σχηματιστεί τεράστιες ουρές.

Το παιδί έριξε τρεις σφαίρες στον δολοφόνο της οικογένειάς του και το πλήθος ξέσπασε σε ζητωκραυγές, με σχετικό βίντεο να κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ο Mujib Rahman Rahmani, κάτοικος του Khost που βρισκόταν στο στάδιο, υποστήριξε ότι αυτές οι εκτελέσεις θα μπορούσαν να «αποδειχθούν θετικές», διότι «κανείς δεν θα τολμήσει να σκοτώσει κανέναν στο μέλλον».

Δείτε βίντεο: