Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι πριν από περίπου δέκα ημέρες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης μεταξύ των δύο χωρών, περιγράφοντας τη συνομιλία ως «σεβαστή» και «εγκάρδια».

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μπορώ να πω ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από σεβασμό και μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια», είπε ο κ. Μαδούρο στην δημόσια τηλεόραση. Έκανε ακόμη λόγο για διεργασίες σε εξέλιξη προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με «σεβασμό» ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο κρατών.