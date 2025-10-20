Η κρίση στη Γιουνγκ Μπόις βαθαίνει και η οργή των οπαδών ξεχειλίζει. Μετά τη νέα εντός έδρας ήττα από τη Σεντ Γκάλεν (1-2), ο αρχηγός των οργανωμένων πλησίασε τους ποδοσφαιριστές και, με έντονο ύφος, τους ζήτησε εξηγήσεις.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο οπαδός φαίνεται να κλωτσά διαφημιστική πινακίδα και να απευθύνει λόγο γεμάτο ένταση, ζητώντας «σεβασμό στη φανέλα» και άμεση αντίδραση. Οι παίκτες, εμφανώς απογοητευμένοι, στέκονται μπροστά του και τον ακούν προσεκτικά, χωρίς να αντιμιλήσουν, σε μια σκηνή που αποτυπώνει το βαρύ κλίμα στην ομάδα της Βέρνης.

Young boys players listen to a fans after losing the match



While our players just run to the changing room after disappointing us pic.twitter.com/cFwpyeiZDN — Sabelostorms (@sabelostormz) October 20, 2025

Η ήττα από τη Σεντ Γκάλεν ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον κόσμο της Γιουνγκ Μπόις. Είχαν προηγηθεί η συντριβή με 5-0 από τη Λωζάννη και το 1-4 από τον Παναθηναϊκό στη Βέρνη για το Europa League – αποτελέσματα που έχουν φέρει την πρωταθλήτρια Ελβετίας σε δεινή θέση.

Με μόλις τέσσερις νίκες σε εννέα αγώνες, η Γιουνγκ Μπόις δείχνει να διανύει την πιο δύσκολη περίοδο των τελευταίων ετών, με την πίεση να αυξάνεται τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.