Με τον Σφιντέρσκι να ανοίγει το σκορ και τον Ζαρουρί να κάνει χατ-τρικ, ο Παναθηναϊκός ξέσπασε κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις συντρίβοντάς την με 4-1 στη Βέρνη για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και αισιοδοξεί για τη συνέχεια της σεζόν.

Οι «πράσινοι» φρόντισαν να δείξουν από νωρίς τις διαθέσεις τους καθώς μόλις στο 2ο λεπτό είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Σφιντέρσκι που σούταρε εντός περιοχής μετά το γύρισμα του Κώτσιρα αλλά αμυντικός των γηπεδούχων πρόλαβε να βάλει την κόντρα. Μεγάλη ευκαιρία, βέβαια, είχαν και οι γηπεδούχοι αμέσως μετά, στο 6′, με το τετ α τετ του Μάλες που απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι, αλλά η ομάδα του Χρήστου Κόντη ήταν καλά και φάνηκε στη συνέχεια.

Στο 8′ ο Σφιντέρσκι είχε δεύτερη φάση με την κεφαλιά που έφυγε άουτ και τελικά η τρίτη ήταν και η… φαρμακερή: Στο 10′ ο Τετέ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Πολωνός φορ πρόλαβε τον αμυντικό, έβαλε το πόδι του και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ένα γκολ που έδωσε ώθηση στο «τριφύλλι», το οποίο συνέχισε να επιτίθεται και στο 13′ έκανε και το 0-2 με σουτ του Ζαρουρί εντός περιοχής μετά το κόρνερ του Σάντσες και ενώ η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να παγώσει τους Ελβετούς και στο 19′ ήρθε και το 0-3 ξανά από τον Ζαρουρί, ο οποίος ήταν εκεί που έπρεπε μετά την απόκρουση του Κέλερ σε σουτ του Μπακασέτα, για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και πάλι!

Το παιχνίδι, με λίγα λόγια, εξελισσόταν απλά τέλεια για τους «πράσινους», στη συνέχεια όμως ήρθε η αντίδραση της Γιουνγκ Μπόις… Στο 25′, σε μια φάση που οι Σάντσες, Ζαρουρί και Λαφόν έκαναν λάθη, ο Τζάνκο πλάσαρε για το 1-3 και στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν άλλες δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να πλησιάσουν κι άλλο.

Ο Μοντέιρο, όμως, δεν κατάφερε να σκοράρει στο 36′, σε φάση πάντως που βρήκε τη μπάλα με το χέρι, ενώ στο 40′ ο Μάλες ήταν αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι αλλά δεν κατάφερε να πλασάρει σωστά και η ευκαιρία χάθηκε.

Το πρώτο ημίχρονο, όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, ήταν… κάτι παραπάνω από γεμάτο, στο δεύτερο όμως τα πράγματα ήταν πιο ήρεμα. Το «τριφύλλι» έδωσε τον ρυθμό που ήθελε, έδειξε περισσότερη προσοχή αμυντικά και δεν επέτρεπε στους γηπεδούχους να απειλήσουν όπως στο πρώτο μέρος.

Και για να μην έχουν καμία ελπίδα οι Ελβετοί για τη συνέχεια, ήρθε στο 68′ το 1-4 από τον απόλυτο πρωταγωνιστή, τον Ζαρουρί, ο οποίος με πολύ ωραίο τελείωμα μετά τη σέντρα του Κώτσιρα από δεξιά σκόραρε ξανά για το χατ-τρικ! Ο Χρήστος Κόντης έκανε στη συνέχεια αλλαγές φρεσκάροντας την ομάδα του και ο Παναθηναϊκός άρχισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, παίρνοντας ψυχολογία για τη συνέχεια και στο πρωτάθλημα.

Γιουνγκ Μπόις (Τζόρτιοζ Κοντίνι): Κέλερ, Χατζάμ, Ζούκρου, Φερνάντες, Φάσναχτ (77′ Πεκ), Γιάνκο, Μπενίτο, Ζίγκοβιτς (67′ Ραβέλοσον), Μάλες, Μοντέιρο (66′ Κόλεϊ), Μπεντιά (66′ Κόρδοβα).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Ίνγκασον, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες (76′ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (84′ Ταμπόρδα), Τετέ (77′ Καλάμπρια), Ζαρουρί (70′ Κυριακόπουλος), Σφιντέρσκι (70′ Ντέσερς).