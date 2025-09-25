Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γιουνγκ Μπόις για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Χρήστος Κόντης έκανε 8 αλλαγές στην 11άδα σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

«Αυτό που μας λείπει είναι μια νίκη που θα δώσει διαφορετικό αέρα στην ομάδα», είπε στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (24/9) ο προπονητής των «πράσινων» και αυτή τη νίκη θα προσπαθήσουν να την πάρουν στην Ελβετία, μπαίνοντας με το δεξί στο Europa League.

Το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο και ο Κόντης αποφάσισε να προχωρήσει σε 8 αλλαγές στην 11άδα σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς οι μόνοι που παρέμειναν στο αρχικό σχήμα είναι οι Τουμπά, Μπακασέτας και Τετέ.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Λαφόντ, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.