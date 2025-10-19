Βίντεο που δείχνει ηλικιωμένο φίλαθλο να δέχεται επίθεση στο γήπεδο της ΑΕΛ, στο παιχνίδι του Σαββάτου (18/10), ανέβασε στα social media ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη με 2-0 στη Λάρισα με δύο γκολ του Ελ Κααμπί, σε ένα ματς στο οποίο όλα κύλησαν ήρεμα. Στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον, γιατί στις εξέδρες υπήρξε και ένα άσχημο περιστατικό.

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ανέβασε στα social media βίντεο με την επίθεση που δέχεται ηλικιωμένος φίλαθλος και σχολίασε γράφοντας τα εξής…

«Φαντάζομαι αυτοί που χτυπούν ομαδικά με κίνδυνο να σκοτώσουν έναν ηλικιωμένο στο AEL Arena έχουν ήδη συλληφθεί από την ΥΑΒΑΧ ή δεν ισχύει ο περίφημος Νόμος για όλους;».