Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας που σημειώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Περιστέρι. Το θύμα, ένας 37χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, είναι παλιός γνώριμος των Aρχών και μάλιστα έχει εκτίσει ποινή κάθειρξης στις φυλακές Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας, για τον νόμο περί όπλων, αλλά και ως μέλος εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε εκβιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών.

Το θύμα ήταν εντός καταστήματος νυχτερινής διασκέδασης στο Μπουρνάζι, μαζί με φίλη του, η οποία εξετάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ., με τον δράστη να πηγαίνει και να του λέει ότι θέλει να μιλήσουν.

Οι δύο άνδρες βγήκαν έξω από το μαγαζί, λογομάχησαν και ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι, κάρφωσε τον Βούλγαρο, τον άφησε σε μια λίμνη αίματος και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες και αναζητούν τον δράστη.