45 χρόνια με ευθύνη, συνέπεια και προστασία, η ΜΕΓΑ βρίσκεται δίπλα σε κάθε οικογένεια. Με αποδεδειγμένα φιλική φροντίδα, καθώς και πιστοποιημένη, ευρωπαϊκά βραβευμένη ασφαλή προστασία, η 100% ελληνική εταιρεία έχει κερδίσει ό,τι πολυτιμότερο: την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, που επιλέγει τα προϊόντα της από την πρώτη ημέρα ζωής του μωρού του, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, αλλά και μεγαλώνοντας, για να φροντίσει τους δικούς του γονείς…

Κάπως έτσι, η 100% ελληνική εταιρεία είναι πάντα εκεί που δημιουργούνται οι στιγμές που μένουν. Εκεί όπου η φροντίδα γίνεται εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη, σχέση ζωής. Γιατί εδώ και μισό σχεδόν αιώνα, η ΜΕΓΑ δεν είναι απλώς παρούσα στη ζωή των ανθρώπων. Είναι κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών, των πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής.

Μια ιδέα που γεννήθηκε στην Ελλάδα, με όραμα να χαράξει μια νέα εποχή στην προσωπική υγιεινή. Μια ιστορία που συνδυάζει την καινοτομία στην αγορά, την ουσιαστική συμβολή στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και, πάνω απ’ όλα, τη δέσμευση να υπηρετεί με ακεραιότητα το όραμά της.

Μια εταιρεία που ξεκίνησε από το μηδέν, δεν συμβιβάστηκε ποτέ με τίποτα λιγότερο από το Άριστο και εξελίχθηκε σε ηγετική δύναμη στον κλάδο της. Με απαρέγκλιτη προσήλωση στην ποιότητα και στην προϊοντική ασφάλεια, ανέδειξε την ελληνική καινοτομία στον παγκόσμιο στίβο.

Σήμερα, με εξαγωγές σε πέντε ηπείρους και επενδύσεις άνω των 270 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία εικοσιπενταετία, η ΜΕΓΑ συνεχίζει να μεγαλώνει, με ήθος, τεχνογνωσία και πίστη στη χώρα και στους ανθρώπους της, ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον.

45 χρόνια ΜΕΓΑ σημαίνουν 45 χρόνια εμπιστοσύνης και ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Η 100% ελληνική εταιρεία γιορτάζει τα 45 χρόνια λειτουργίας της, διοργανώνοντας έναν μεγάλο πανελλαδικό διαγωνισμό, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να διεκδικήσουν 45 + 1 απίθανα δώρα!

Περισσότερες πληροφορίες: MegaDisposables S.A.

Γιατί η ζωή είναι φτιαγμένη από στιγμές. Και η ΜΕΓΑ, εδώ και 45 χρόνια, φροντίζει τις πιο «Sensitive», τις πιο δυνατές στιγμές ζωής…